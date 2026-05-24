Desarrolla IEC segundo simulacro del PREP rumbo a las elecciones del 7 de junio

El simulacro se llevó a cabo ante los miembros del Comité Técnico Asesor del PREP del Tecnológico de Monterrey, que actualmente funge como el ente auditor del PREP; de la empresa Informática Electoral, responsable del PREP; así como representaciones de partidos políticos y funcionariado del INE y del IEC.

El Instituto Electoral de Coahuila realizó el segundo ejercicio de simulacro de operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares de cara a las elecciones del próximo 7 de junio, cuando la entidad renovará el Congreso del Estado.

El PREP es el mecanismo que permite conocer los primeros resultados sobre la elección, al término de la misma, con base en la información que se envía desde cada una de las casillas de la entidad.

La consejera Patricia Guadalupe González Mijares, en su calidad de presidenta de la Comisión de Innovación e Informática, detalló que en este segundo simulacro del PREP se recibieron 4 mil 319 actas, incluidas las correspondientes a las modalidades del Voto Anticipado y para Personas en Prisión Preventiva.

Como parte de la prueba, se atendieron contingencias como fallas en las líneas telefónicas, en equipos de escaneo y en el suministro de energía eléctrica; además, se instalaron dos Centros de Captura y Verificación integrados por 12 personas coordinadoras generales, dos coordinadoras y 65 capturistas-verificadoras.

Las actividades del simulacro fueron encabezadas por Patricia Guadalupe González Mijares, presidenta de la Comisión de Innovación e Informática del IEC; el presidente del Instituto, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes; Madeleyne Ivett Figueroa Gámez y Marco Antonio Yeverino Rodríguez, integrantes de dicha comisión.

Al término de este segundo ejercicio, el IEC informó que el próximo 31 de mayo se llevará a cabo el último simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares.