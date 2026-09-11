Saturación en escuelas de Región Norte complica cambios de plantel al iniciar ciclo escolar

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    Saturación en escuelas de Región Norte complica cambios de plantel al iniciar ciclo escolar
    Benito Luis Costilla recomendó a los padres de familia aprovechar el periodo de preinscripciones de febrero para anticipar la elección de plantel. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Servicios Educativos advirtió que dar de baja a un alumno no garantiza encontrar espacio en otra institución, principalmente en sectores con mayor demanda

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La saturación en escuelas de alta demanda marcó el inicio del ciclo escolar en la región Norte de Coahuila, donde se registró una alta afluencia de solicitudes de padres de familia interesados en cambiar a sus hijos de plantel.

Benito Luis Costilla, director de Servicios Educativos en la zona, informó que las oficinas de la dependencia reportaron un movimiento considerable desde el primer día de clases, el pasado 31 de agosto, debido a tutores que buscaban dar de baja a sus hijos para reubicarlos en otras instituciones.

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El funcionario advirtió que dar de baja a un alumno no garantiza un lugar en el nuevo centro educativo, por lo que llamó a los padres de familia a verificar primero la disponibilidad de espacios antes de iniciar cualquier trámite. Añadió que esta situación se presenta principalmente en planteles cercanos a zonas habitacionales cuya capacidad se encuentra rebasada.

Ante esta situación, Costilla recomendó aprovechar el periodo oficial de preinscripciones, que se lleva a cabo cada año durante febrero. Señaló que realizar el proceso con anticipación permite una mejor distribución de la matrícula y reduce los contratiempos para las familias al comenzar las actividades escolares, especialmente en los sectores con mayor demanda.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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