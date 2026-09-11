Saturación en escuelas de Región Norte complica cambios de plantel al iniciar ciclo escolar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La saturación en escuelas de alta demanda marcó el inicio del ciclo escolar en la región Norte de Coahuila, donde se registró una alta afluencia de solicitudes de padres de familia interesados en cambiar a sus hijos de plantel.

Benito Luis Costilla, director de Servicios Educativos en la zona, informó que las oficinas de la dependencia reportaron un movimiento considerable desde el primer día de clases, el pasado 31 de agosto, debido a tutores que buscaban dar de baja a sus hijos para reubicarlos en otras instituciones.