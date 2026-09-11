Médicos deberán adaptarse a la IA sin delegar decisiones clínicas: especialista en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las nuevas generaciones de médicos deberán aprender a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo sin delegar en ella la capacidad de analizar, integrar información y tomar decisiones clínicas, destacó el especialista Adalberto Peña Chávez, en Piedras Negras. Durante su conferencia “El Médico del 2040”, dirigida principalmente a estudiantes, señaló que los pacientes llegan cada vez más informados a los consultorios debido al acceso a plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial.

Peña Chávez consideró que esta situación, lejos de representar un obstáculo, puede enriquecer la relación médico-paciente cuando existe una adecuada orientación profesional, pues permite establecer un diálogo más abierto sobre los padecimientos y tratamientos. Explicó que los profesionales de la salud deberán mantenerse en constante actualización para integrar y analizar la información disponible, empleando la tecnología como un recurso y no como un sustituto de su preparación y criterio. “Uno de los principales retos para los futuros médicos será recuperar y fortalecer la relación humana con sus pacientes”, subrayó. El especialista advirtió que las nuevas generaciones, habituadas a relacionarse mediante redes sociales y plataformas digitales, también deberán desarrollar la capacidad de generar confianza cara a cara durante una consulta.

Señaló que el paciente necesita sentirse escuchado y contar con la confianza para expresar todos sus síntomas, incluso aquellos que puedan parecer insignificantes, pues esa información permite al médico contar con más elementos para establecer un diagnóstico y orientar el proceso de recuperación.

Durante su ponencia, Peña Chávez enfatizó que el médico del futuro no debe convertirse en un operador que delegue en la tecnología las decisiones que corresponden al criterio humano. En cambio, planteó aprovechar las nuevas herramientas para optimizar la práctica clínica sin desplazar la empatía y el trato directo con los pacientes. Finalmente, extendió la reflexión hacia otras disciplinas y señaló que el reto no consiste en rechazar los avances tecnológicos, sino en utilizarlos de manera responsable. Como mensaje a los estudiantes, los convocó a asumir la responsabilidad de sus decisiones y evitar que la innovación sustituya las capacidades que corresponden al profesional.