A partir de mañana martes, prohibidos los celulares en primarias y secundarias de Coahuila

La aplicación de la medida comenzará luego de que concluyera el plazo de 180 días otorgado a las autoridades educativas para adecuar los lineamientos y establecer los mecanismos necesarios para su cumplimiento.

Los estudiantes de Primaria y Secundaria de Coahuila deberán abstenerse de utilizar teléfonos celulares durante las jornadas escolares a partir de este martes 3 de noviembre, cuando entrará en vigor la disposición federal que busca reducir las distracciones en las aulas y favorecer el aprovechamiento académico.

La Secretaría de Educación de Coahuila trabaja en la definición de los criterios que deberán observar los planteles, con el propósito de incorporar la restricción a la dinámica escolar y evitar confusiones entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Hace una semana, Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica, informó que la disposición ya había sido dictaminada a nivel nacional y que la entidad disponía de 180 días para preparar su implementación, periodo que ya concluyó.

Explicó que el área jurídica de la dependencia, en coordinación con los distintos niveles educativos, revisa las condiciones bajo las cuales se aplicará la medida en las escuelas del estado.

HABRÁ EXCEPCIONES POR CONDICIONES PARTICULARES

Como parte de la implementación, la Secretaría de Educación prevé convocar a reuniones informativas con padres de familia para explicar los alcances de la disposición y establecer acuerdos que permitan cumplirla de manera ordenada.

Lozano Sánchez señaló que la restricción tendrá especial relevancia en las secundarias, donde los estudiantes tienen mayor acceso a teléfonos celulares y, por tanto, existe una mayor necesidad de regular su utilización durante las actividades académicas.

Sin embargo, aclaró que habrá excepciones para alumnos que, debido a alguna discapacidad o condición particular, necesiten portar un dispositivo móvil, siempre que exista coordinación y autorización de las autoridades escolares.