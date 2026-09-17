Se desploma la monumental bandera tricolor en Piedras Negras; ciudadanos ayuda a levantarla (video)

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Bandera Monumental de Piedras Negras, uno de los símbolos más representativos de esta ciudad fronteriza, terminó en el suelo este jueves luego de desprenderse del sistema que la mantiene izada en la Gran Plaza, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente qué provocó el incidente. El hecho fue captado en video por personas que se encontraban en el lugar y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando sorpresa entre ciudadanos debido a las dimensiones del lábaro patrio que mide aproximadamente 60 metros de largo por 34 metros de ancho, lo que representa una superficie superior a los 2 mil metros cuadrados. Su peso ha sido reportado en alrededor de 300 kilogramos.

El enorme lábaro se encuentra instalado en un asta de 120 metros de altura, cuya estructura tiene un peso aproximado de 160 toneladas. Por sus dimensiones, la instalación constituye una de las estructuras monumentales más visibles de Piedras Negras. Más allá del impacto visual del desplome, el hecho adquiere especial relevancia por tratarse de la Bandera Nacional, cuyo uso, manejo y conservación están sujetos a disposiciones específicas de respeto y solemnidad. La legislación mexicana establece, entre otras reglas, que durante el saludo de la Bandera ésta debe inclinarse ligeramente sin tocar el suelo. Aunque una caída accidental no significa por sí misma que se haya cometido un delito, que el lábaro monumental haya terminado sobre la explanada obliga a revisar las condiciones en que ocurrió el incidente, así como el estado de los mecanismos que permiten su izamiento y conservación.

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La infraestructura fue inaugurada en diciembre de 2010 en la Gran Plaza, frente al Puente Internacional I, y en 2011 obtuvo el reconocimiento Guinness World Records como la bandera más grande del mundo izada desde un asta. La instalación fue diseñada para soportar condiciones meteorológicas adversas. Entre las características difundidas sobre su construcción se encuentra una capacidad para resistir vientos de hasta 190 kilómetros por hora. Hasta el momento no existe información oficial que permita determinar si la caída estuvo relacionada con las condiciones del viento, una falla en el mecanismo de sujeción, desgaste de alguno de sus componentes o cualquier otra circunstancia. Corresponderá a las autoridades y al personal técnico revisar tanto la estructura del asta como los mecanismos de izamiento y la propia bandera, con el objetivo de determinar qué originó el desplome y establecer las condiciones de seguridad necesarias antes de volver a colocarla.