Se desploma más de 50% el tráfico comercial por el Puente Dos de Eagle Pass

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Piedras Negras
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    Se desploma más de 50% el tráfico comercial por el Puente Dos de Eagle Pass
    El cruce de camiones de carga entre Eagle Pass y Piedras Negras cayó 52.6% durante septiembre. IA

El tráfico de carga entre Eagle Pass y Piedras Negras cayó 52.6% durante septiembre, mientras los cruces de autos y peatones aumentaron

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Debido a las restricciones aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos al transporte de carga proveniente de México, la administración de puentes internacionales en Eagle Pass, Texas, reportó un drástico descenso superior al 50% en el tráfico comercial.

La dependencia municipal detalló que, durante el pasado mes de septiembre, la cifra de cruces de transporte pesado registró una caída del 52.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que representa una sensible baja en los ingresos fiscales para la ciudad.

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Los datos oficiales revelan que este septiembre cruzaron 14 mil 538 camiones de carga, una cifra muy distante de los 30 mil 723 vehículos pesados reportados en septiembre de 2025, lo que significa que dejaron de transitar 16 mil 185 unidades.

A contracorriente del sector comercial, el flujo de viajeros locales registró números positivos:

Automóviles particulares: La cifra subió un 5.6%. Durante septiembre de este año cruzaron 215 mil 603 autos de Eagle Pass a Piedras Negras por ambos puentes internacionales, superando los 204 mil 19 vehículos contabilizados en el mismo mes de 2025, un incremento de 11 mil 584 unidades.

Cruce peatonal: El flujo de personas a pie experimentó un repunte del 27%. El mes pasado se registraron 65 mil 334 cruces peatonales, frente a los 51 mil 127 contabilizados en septiembre del año previo.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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