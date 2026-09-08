SEDU autoriza a secundaria de Piedras Negras recorte de horario escolar por intenso calor

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Piedras Negras
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    SEDU autoriza a secundaria de Piedras Negras recorte de horario escolar por intenso calor
    Estudiantes de Piedras Negras concluirán la jornada presencial a las 11:30 horas durante la semana del 7 al 11 de septiembre como medida preventiva ante el calor extremo. ARCHIVO

La medida contempla la salida de estudiantes a las 11:30 horas del 7 al 11 de septiembre; las horas restantes serán atendidas mediante actividades a distancia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Las altas temperaturas que se registran en la región fronteriza, principalmente en Piedras Negras, Coahuila, provocaron un ajuste temporal en la jornada escolar presencial de la escuela secundaria Miguel Hidalgo y Costilla, luego de que autoridades educativas determinaran adelantar la salida de estudiantes ante las condiciones de calor extremo.

De acuerdo con una circular emitida por la dirección de dicha escuela, los alumnos de educación básica concluirán su jornada presencial a las 11:30 horas durante la semana del 7 al 11 de septiembre, como medida preventiva ante las elevadas temperaturas que afectan a Piedras Negras.

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La disposición se sustenta en el Acuerdo 002/2025, publicado por la Secretaría de Educación de Coahuila, mediante el cual se estableció el Protocolo de Actuación ante la Presencia de Temperaturas Extremas en las Escuelas de Educación Básica del estado. El documento contempla medidas preventivas para reducir los riesgos a la salud de estudiantes y personal educativo durante episodios de calor extremo.

El protocolo estatal establece que, cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo para la comunidad escolar, pueden aplicarse modificaciones temporales a los horarios, particularmente en los turnos matutinos, con el objetivo de evitar que alumnos y trabajadores permanezcan expuestos durante las horas de mayor temperatura.

$!Comunicado de la escuela secundaria Miguel Hidalgo y Costilla publicado este martes.
Comunicado de la escuela secundaria Miguel Hidalgo y Costilla publicado este martes. CORTESÍA

En Piedras Negras, el pronóstico meteorológico mantiene temperaturas máximas cercanas a los 40 grados Celsius, condiciones que incrementan el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y otros efectos asociados a la exposición prolongada a temperaturas elevadas.

El ajuste no representa la suspensión total de las actividades académicas. Conforme a la comunicación del plantel, los contenidos correspondientes a la sexta y séptima hora serán desarrollados a distancia mediante los grupos institucionales de WhatsApp de cada grado.

La medida permanecerá vigente inicialmente hasta el viernes 11 de septiembre y podrá modificarse de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas y los reportes de las autoridades competentes.

La Secretaría de Educación y las autoridades de Protección Civil mantienen bajo vigilancia el comportamiento de las temperaturas en la región fronteriza. Las familias deberán permanecer atentas a los comunicados oficiales para conocer cualquier modificación en los horarios o nuevas disposiciones durante los próximos días.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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