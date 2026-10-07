Señala trabajador a su amigo por presunto abuso tras drogarlo en Piedras Negras

Carlos Alberto, de 32 años, relató que después de terminar su jornada laboral, alrededor de las 3:00 horas, acudió a visitar a su amigo, conocido con el apodo de “El Tortas”, en un domicilio ubicado sobre las calles Rey Fernando y Príncipe Carlos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un trabajador de una maquiladora acudió a recibir atención médica durante la madrugada, luego de señalar a un conocido por un presunto abuso sexual ocurrido en un domicilio de la colonia Villa Real, en Piedras Negras.

De acuerdo con su señalamiento, durante la visita su conocido le habría proporcionado tres pastillas de clonazepam, tras lo cual se quedó dormido. Aproximadamente dos horas después despertó y se percató de que tenía el short abajo, además de presentar dolor en la parte trasera de su cuerpo.

Ante la situación, solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Salvador Chavarría para que fuera valorado por personal médico.

Tras la revisión, el médico que lo atendió le informó que no presentaba lesiones aparentes; sin embargo, se le recomendó acudir ante la Fiscalía General del Estado para formalizar su denuncia y permitir que se investigara lo ocurrido.

Hasta el momento, el hombre señalado como “El Tortas” no había sido detenido, por lo que se esperaba que Carlos Alberto presentara la querella correspondiente ante las autoridades ministeriales para iniciar formalmente las investigaciones y determinar qué ocurrió durante las horas en las que permaneció inconsciente.

Las autoridades deberán recabar la declaración del afectado y los demás elementos que permitan esclarecer el señalamiento, así como determinar si existe responsabilidad penal por los hechos denunciados.

(Con información de medios locales)