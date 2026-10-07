Otorgan Premio Nobel de Química 2026 a Henri Kagan y Kenso Soai, pioneros de la síntesis orgánica asimétrica

Los científicos fueron reconocidos por experimentos que ayudaron a explicar un fenómeno que durante décadas representó un desafío para la química: cómo una reacción puede favorecer una sola de dos formas moleculares que son imágenes especulares entre sí.

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Química 2026 a Henri Kagan y Kenso Soai por sus investigaciones sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica .

Kagan, de la Universidad París-Sud de Francia, y Soai, de la Universidad de Ciencias de Tokio de Japón, aportaron herramientas para comprender la homoquiralidad , una característica presente en los organismos vivos y con aplicaciones en el diseño de moléculas utilizadas, entre otros campos, en la industria farmacéutica.

EL MISTERIO DE LAS MOLÉCULAS ESPEJO

Algunas moléculas pueden existir en dos variantes que tienen la misma composición, pero están orientadas como una mano derecha y una izquierda. Aunque parecen idénticas, sus estructuras no pueden superponerse.

Este comportamiento se conoce como quiralidad. En los seres vivos, la situación es todavía más particular: las proteínas contienen prácticamente una sola de las dos variantes de los aminoácidos. A esta característica se le denomina homoquiralidad.

Durante mucho tiempo, los científicos no lograban explicar cómo podía surgir esa preferencia. Cuando una reacción tenía la posibilidad de producir ambas formas moleculares, los resultados experimentales tendían a generar cantidades similares de cada una.

El fenómeno llamó especialmente la atención por sus implicaciones en la vida y en la química aplicada. En determinadas sustancias, como algunos medicamentos, una forma molecular puede generar el efecto buscado mientras que su imagen especular puede comportarse de manera diferente.

KAGAN ABRIÓ EL CAMINO Y SOAI LO LLEVÓ MÁS LEJOS

Henri B. Kagan nació en 1930 en Boulogne-Billancourt, Francia. Se doctoró en 1960 en el Collège de France y posteriormente desarrolló su carrera académica en la entonces Université Paris-Sud.

En 1986, Kagan dio un paso decisivo al descubrir una manera de manipular determinadas reacciones químicas para obtener un exceso de una de las dos imágenes especulares. Sus estudios mostraron que una diferencia inicial podía amplificarse durante una reacción.

Kenso Soai, nacido en Hiroshima en 1950, continuó esa línea de investigación. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Tokio en 1979 y posteriormente fue profesor emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio.

En 1995, Soai publicó una reacción con potencial para alcanzar la homoquiralidad. Ocho años después, en 2003, presentó un experimento en el que consiguió formar únicamente una de las dos imágenes especulares posibles.

El resultado representó un avance significativo porque, según la información difundida por la Academia Sueca, hasta entonces nadie había conseguido reproducir fuera de los sistemas vivos un proceso de ese tipo.

UNA CLAVE PARA ENTENDER LA ASIMETRÍA DE LA VIDA

Los trabajos de ambos científicos permitieron comprender que una diferencia molecular muy pequeña puede amplificarse mediante determinados procesos químicos. La investigación de Kagan sobre los efectos no lineales ayudó a explicar ese mecanismo, mientras que los experimentos de Soai mostraron hasta dónde podía llegar la amplificación.

El presidente del Comité Nobel de Química, Heiner Linke, resumió el alcance del descubrimiento: “Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad”.

Linke también señaló que “las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares”.

El Nobel de Química 2026 reconoce así una investigación que conecta un antiguo problema de la química con aplicaciones prácticas. Los descubrimientos de Kagan y Soai ofrecen métodos para diseñar reacciones capaces de producir moléculas con una orientación específica, un recurso relevante para la creación de productos farmacéuticos y otros compuestos orgánicos.