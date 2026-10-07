De Saltillo al Maratón de Boston 2027: la historia de Ana Victoria Gasca

En 2023, Ana Victoria Gasca Martínez no salió a correr pensando en Boston. Su relación con el maratón había comenzado por el gusto por la distancia, por los kilómetros acumulados y por la satisfacción de completar cada competencia. La posibilidad de llegar a uno de los maratones más reconocidos del mundo apareció después, casi como una idea lanzada al aire por un compañero de entrenamiento. “Podrías clasificar”, le dijeron después de un entrenamiento pre maratón. La frase quedó en su mente. También en su corazón. Desde entonces, aquella posibilidad se convirtió en un objetivo que durante tres años le exigió disciplina, paciencia y la capacidad de volver a intentarlo después de quedarse fuera.

El martes 29 de septiembre, Ana Victoria finalmente recibió el correo que esperaba: su entrada al 131 Maratón de Boston, que se correrá el 19 de abril de 2027, había sido aceptada. La emoción, sin embargo, había comenzado desde el 14 de septiembre, cuando inició el periodo de inscripciones y con ello varios días de incertidumbre. La confirmación representó el cierre de una etapa que incluyó mejoras en sus tiempos y también dos momentos en los que estuvo cerca, pero no lo suficiente.

TRES AÑOS DETRÁS DE UNA META Gasca consiguió por primera vez una marca clasificatoria en 2023. El registro le permitió entrar en la conversación por un boleto a Boston, pero no fue suficiente para superar el corte establecido por la organización. Lejos de abandonar la idea, continuó entrenando. En septiembre de 2024 llegó otro golpe. El Maratón de Boston modificó sus tiempos de clasificación y redujo en cinco minutos las marcas requeridas. La nueva exigencia volvió a dejarla fuera. La corredora pudo haberse quedado con la frustración de dos intentos fallidos. En cambio, utilizó cada experiencia para continuar mejorando. En el Maratón de Chicago 2025 consiguió reducir su tiempo y, en 2026, dio otro paso en el Maratón de Irving, Texas. Ahí detuvo el cronómetro en 3 horas, 26 minutos y 47 segundos, resultado que además le permitió conquistar el primer lugar de su categoría Máster y colocarse dentro del top 10 femenil general. Esta vez el registro le dio un margen mayor para buscar la clasificación. “Esta preparación ha implicado años de disciplina y superar la frustración de los cortes de tiempo”, explicó. La recompensa llegó meses después, cuando la organización confirmó oficialmente su lugar.

UNA CORREDORA QUE SUMA KILÓMETROS El boleto a Boston llega después de una trayectoria en la que Ana Victoria ha construido experiencia tanto en el asfalto como en las montañas. Ha completado 13 maratones, tres de ellos internacionales, y también ha participado en competencias de trail running, incluidas pruebas de 30 y 50 kilómetros en Ultra Coahuila. Forma parte del Club Gato Araiza, donde ha encontrado una comunidad para continuar con su preparación, mientras que su entrenador, José Luis Araiza, ha sido una de las figuras importantes en el proceso que comenzó hace tres años. Pero la clasificación no la consiguió sola. Gasca reconoce el respaldo de su esposo, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus amigos y sus compañeros de entrenamiento, quienes han acompañado cada etapa del proceso. Por eso, cuando recibió el correo de aceptación, su primera reacción no fue únicamente celebrar un logro individual. “Más que un logro personal, me dio una profunda admiración por los miles de atletas que entrenan duro y buscan este mismo sueño”, compartió.

TORONTO ANTES DE BOSTON Antes de comenzar el trabajo específico para el Maratón de Boston, Ana Victoria tiene un compromiso inmediato: el Maratón de Toronto, que correrá en los próximos días. La competencia tendrá un significado distinto. Ya no será una carrera para demostrar que puede conseguir el tiempo necesario para llegar a Boston. Será la oportunidad de celebrar que el objetivo ya está cumplido. Su intención es correr sin la presión de perseguir una marca y aprovechar la prueba como parte de su preparación física y mental. Después de Toronto llegará un breve descanso y posteriormente comenzará un plan estructurado rumbo a abril de 2027. El objetivo será presentarse en la línea de salida de Boston en la mejor condición posible y disfrutar una carrera que durante años parecía lejana.