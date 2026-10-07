Lo mejor es que AHMSA regrese al gobierno: Fidel

Así lo dijo ayer a De Buena Fuente el exsecretario general de la sección 147, Fidel Hernández Puente, que lideró este icónico sindicato de 1982 a 1986 y de 1990 a 1994.

“La mejor opción para AHMSA y para Monclova es que el gobierno federal se quede con la empresa, la reactive, la haga rentable y le pague lo justo a los extrabajadores”.

Hernández Puente, a quien tocó la venta y privatización de AHMSA en los noventa, afirmó que, por lo pronto, los extrabajadores deben quitarse la ilusión de recibir su liquidación en diciembre.

El exlíder sindical resaltó que el empresario que compre a Altos Hornos de México pagará mil 400 millones de pesos, además de otros 800 millones para adeudos al IMSS, al SAT e Infonavit.

Destacó que lo mejor es que la presidenta Claudia Sheinbaum absorba la empresa, vía Pemex, porque si hay otra prórroga en la venta, los equipos de la acería sin uso quedarán en ruinas. “El gobierno federal tiene dinero para negociar con los acreedores, tiene también el respeto de los trabajadores y tiene la capacidad técnica para reactivarla”, precisó Hernández Puente.

Fidel reconoció que el proceso de subasta de la acería monclovense “es una novela china”, sin pies ni cabeza, y que sólo extiende el sufrimiento de los obreros y el deterioro de la planta.

Finalmente manifestó que otra opción viable es que las empresas Cargill y Afirme, de Julio Villarreal, adquieran AHMSA.

CONTROL DE DAÑOS

La senadora del PRI, Carolina Viggiano se ha retirado temporalmente de las mesas de debate en algunos medios de comunicación nacional y ha sido relevada por el diputado Rubén Moreira.

Viggiano Austria se encuentra en medio de un escándalo político, por una residencia de 40 millones de pesos que posee en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

La historia es simple, y según datos disponibles, Carolina adquirió la vivienda merced a una triangulación con una empresa proveedora, durante el gobierno de Moreira Valdez en Coahuila.

La pareja, al parecer, decidió que lo mejor para la secretaria general del PRI, en estos momentos, es evitar su exposición en debates y mesas de análisis, con incisivos representantes morenistas.

SOLOVINO

Sentimental y con síntomas de realidad alterada, regresó ayer el diputado del PT, Tony Flores, al Congreso estatal, luego de varias semanas de ausencia por temas de faltas injustificadas.

Flores Guerra subió a tribuna y, al hacer uso de la palabra, dijo estar contento de regresar a su curul, firme y con el compromiso de defender a su gente.

Tal vez por la emoción, quizá para aguantar las ganas de llorar, Tony dijo estar de pie y con el compromiso de apoyar al pueblo que ahí lo puso y lo eligió.

Pero, a menos que Ricardo Mejía se apellide Pueblo, lo que hasta hoy se sabe es que Tony Flores llegó al Congreso por la vía plurinominal, con apoyo directo del Tigre del PT.

El retorno del autollamado “amigo del pueblo” al Palacio Legislativo dejó claro que ninguno de los compañeros diputados se alegró de su regreso y que lo toleran, pero no les agrada. La historia de vida de Tony es el rechazo social, familiar y político...

JUSTIFICACIÓN INOPORTUNA

“Una cosa es ideología y otra cosa es diplomacia”, expuso ayer en redes sociales la regidora acuñense, Paloma de los Santos, al justificar su presencia en un evento oficial del ayuntamiento.