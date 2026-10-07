Regaño al embajador entrometido

+ Seguir en Seguir en Google
Monsi
por Monsi
CARTONES /
    Regaño al embajador entrometido
COMPARTIR

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente tanto al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, como al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, tras la colocación de la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial en dicha entidad que, aseguró, se hizo sin la autorización ni coordinación del Gobierno Federal.

“¿Por qué? Porque es la ley. Nosotros tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y en otros temas. Lo que pedimos a los gobernadores de los estados y al embajador, y al gobierno de los Estados Unidos, pues es que se cumplan las leyes mexicanas para todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-acusa-a-kuri-de-promover-injerencia-tras-colaboracion-con-el-embajador-johnson-DN23955723
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exige-sheinbaum-a-ronald-johnson-embajador-de-eu-y-mauricio-kuri-gobernador-de-queretaro-que-cumplan-las-leyes-mexicanas-FN23950072
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

Relaciones Exteriores
Seguridad
EMBAJADORES

Personajes

Claudia Sheinbaum
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Mediocres y acomplejados, opositores al Rodeo Saltillo
Autoridades federales han incautado diferentes tipos de drogas en la entidad durante este año.

Coahuila: Es 2026 el año con más combate contra transporte y tráfico de sustancias ilícitas
Las personas de 60 años o más que cuentan con credencial INAPAM pueden acceder a descuentos de hasta 40% en determinados servicios.

INAPAM y Walmart ofrecen hasta 40% de descuento en lentes para adultos mayores
El Fin Irresistible es una campaña que busca adelantar la temporada de promociones.

El Buen Fin 2026 cambia de calendario y Walmart se adelanta con El Fin Irresistible
Cosecha. La dupla llevó a la pantalla la atmósfera del histórico encuentro musical de 1971 mediante escenarios, objetos y referencias documentales cuidadosamente investigados.

Del Ariel a Saltillo: Connie Martínez dedica su triunfo a su tierra
Rechazo. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron públicamente su postura ante la serie que recreará el nacimiento de la agrupación.

¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
Ana conquistó la medalla de Oro para Coahuila en la modalidad de singles del paratenis de mesa.

Coahuila gana 7 medallas en paratenis de mesa en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026
México cerrará ante Jamaica en el Estadio BBVA la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27.

México vs Jamaica: el Tri jugará los Cuartos de Nations League en Monterrey