Regaño al embajador entrometido

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente tanto al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, como al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, tras la colocación de la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial en dicha entidad que, aseguró, se hizo sin la autorización ni coordinación del Gobierno Federal.

“¿Por qué? Porque es la ley. Nosotros tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y en otros temas. Lo que pedimos a los gobernadores de los estados y al embajador, y al gobierno de los Estados Unidos, pues es que se cumplan las leyes mexicanas para todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional”, expresó.