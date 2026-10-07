El Tamalero de Santos Rojo: historias de terror y leyendas de Saltillo

El Tamalero de Santos Rojo: historias de terror y leyendas de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

¿Qué puede esconder una comida cotidiana cuando alguien lleva días sin volver a casa?

Saltillo
/
COMPARTIR

En el callejón Santos Rojo, junto a la Catedral de Saltillo, el tamalero levantaba la tapa de la olla y esperaba a que sus clientes escogieran. Había quienes llegaban con el dinero contado y quienes compraban para toda la familia.

Mientras acomodaba los paquetes, le llegó la noticia de que otra muchacha había desaparecido; sus padres ya habían preguntado en las casas que acostumbraba visitar. Él recibía las monedas, daba el cambio y seguía ofreciendo tamales. La gente se detenía unos minutos junto a su olla antes de continuar la búsqueda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/la-muerta-de-saltillo-historias-de-terror-y-leyendas-de-saltillo-IK23928671

Una de las jóvenes llevaba un anillo que acababa de regalarle su novio. En su casa lo recordaban porque ella había extendido la mano sobre la mesa para enseñarlo. Después de su desaparición, la familia siguió sentándose ahí a comer.

Había que poner agua, repartir platos, levantar lo que nadie terminaba. Cada ruido en la puerta interrumpía la conversación. Una noche compraron una docena de tamales en Santos Rojo. Deshicieron el paquete y fueron pasándolos, todavía calientes. Ya habían comido varios cuando uno de los familiares sintió un golpe seco contra los dientes.

Sacó de la boca un objeto pequeño, cubierto de masa y grasa. Lo dejó en la orilla del plato y lo limpió con una servilleta. Era un anillo. La persona que estaba a su lado alargó la mano; lo sostuvo cerca de los ojos y después lo pasó a otro. Nadie quiso decir primero de quién era. Lo conocían. Lo habían visto en aquella misma mesa, puesto en una mano que ahora llevaban días buscando.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/el-callejon-del-diablo-historias-de-terror-y-leyendas-de-saltillo-EO23877650

Uno de ellos abrió el tamal que le quedaba y apartó la masa con los dedos. Debajo apareció la carne deshebrada. La madre se quedó mirando los platos, las hojas vacías, las servilletas con las que se habían limpiado la boca. Todavía había comida que no conseguía tragar.

¿En dónde se supone que ocurrió esta historia?
En el callejón Santos Rojo, entre Miguel Hidalgo y Nicolás Bravo.

¿Tienes una historia de terror propia?

Mándanos tu testimonio a través de las redes sociales de VANGUARDIA, envíanos un mensaje de voz o escríbenos por WhatsApp al 844 256 0929. También puedes contactarme en cgaytan@vanguardia.com.mx.

Cuéntanos qué pasó, exactamente en qué lugar ocurrió y, si tienes fotografías, videos, documentos o cualquier otra evidencia que ayude a reconstruir el relato, adelante. Estaremos publicando algunas de las historias en nuestro sitio web y en la edición impresa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Halloween
Localizaciones
Saltillo
Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Mediocres y acomplejados, opositores al Rodeo Saltillo
Autoridades federales han incautado diferentes tipos de drogas en la entidad durante este año.

Coahuila: Es 2026 el año con más combate contra transporte y tráfico de sustancias ilícitas
Las personas de 60 años o más que cuentan con credencial INAPAM pueden acceder a descuentos de hasta 40% en determinados servicios.

INAPAM y Walmart ofrecen hasta 40% de descuento en lentes para adultos mayores
El Fin Irresistible es una campaña que busca adelantar la temporada de promociones.

El Buen Fin 2026 cambia de calendario y Walmart se adelanta con El Fin Irresistible
Cosecha. La dupla llevó a la pantalla la atmósfera del histórico encuentro musical de 1971 mediante escenarios, objetos y referencias documentales cuidadosamente investigados.

Del Ariel a Saltillo: Connie Martínez dedica su triunfo a su tierra
Rechazo. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron públicamente su postura ante la serie que recreará el nacimiento de la agrupación.

¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
Ana conquistó la medalla de Oro para Coahuila en la modalidad de singles del paratenis de mesa.

Coahuila gana 7 medallas en paratenis de mesa en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026
México cerrará ante Jamaica en el Estadio BBVA la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27.

México vs Jamaica: el Tri jugará los Cuartos de Nations League en Monterrey