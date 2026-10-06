Coahuila, segundo estado del país que más gasta en alcohol

Además de realizar un mapeo sobre las entidades más caras para vivir, a partir del gasto corriente reportado por sus habitantes, la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detalla los rubros nutritivos y no nutritivos en los que más gastan los hogares.

La Encuesta Nacional de Gasto reveló que Coahuila se ubicó entre las entidades del país donde los hogares destinan más recursos a la compra de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con los datos correspondientes al cierre de 2025, en Coahuila los hogares destinan, en promedio, 492 pesos trimestrales a la compra de bebidas alcohólicas.

Aunque la suma puede resultar baja, la Encuesta toma en cuenta para su promedio al total de los 988 mil 971 hogares que hay reportados en Coahuila.

Esto quiere decir, que para el promedio también se incluye a aquellos hogares que están integrados en absoluto por personas que no beben alcohol, a personas que son ajenas a este consumo por recomendación de salud, y a personas cuya cultura no se los permite, por lo que en muchos de los hogares el promedio invertido se puede duplicar o hasta triplicar.

Por ello, el gasto promedio puede ser considerablemente mayor entre los hogares donde sí existe consumo habitual de bebidas alcohólicas.

Según la encuesta, el gasto promedio por hogar en bebidas alcohólicas es 152 por ciento superior en Coahuila al promedio nacional, que asciende a 195 pesos trimestrales.

En este sentido, Coahuila es la segunda entidad del país donde más gasta en estos productos, y solo por encima, el ranking lo encabeza Nuevo León con el primer lugar con un gasto promedio reportado de 528 pesos.

El tercer lugar lo ocupó Baja California Sur con 424 pesos; el cuarto lugar 359 y Sonora con 335 pesos trimestrales en gasto de bebidas alcohólicas.