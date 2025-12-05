Sentencian a cuatro años de prisión a mujer por posesión de cristal en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 5 diciembre 2025
    Sentencian a cuatro años de prisión a mujer por posesión de cristal en Piedras Negras
    Elementos de la FGR pusieron a Claudia “N” a disposición del Ministerio Público Federal tras el cateo en Piedras Negras. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La sentencia incluye además una multa equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA), como parte de la sanción económica impuesta a la imputada

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, logró que un juez de Distrito dictara sentencia de cuatro años de prisión contra Claudia “N”, por un delito en materia de salud.

La imputada fue detenida durante el cumplimiento de una orden de cateo en la colonia Bravo, en Piedras Negras, donde las autoridades aseguraron 300 gramos de la droga conocida como cristal y una báscula gramera. Tras la intervención, Claudia “N” fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien determinó llevarla a audiencia de control de detención ante la autoridad judicial correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a hombre por posesión de metanfetamina en Ramos Arizpe

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, la autoridad acreditó la culpabilidad de la imputada y dictó la sentencia de cuatro años de prisión, además de imponerle una sanción económica equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El operativo que derivó en la detención y aseguramiento de la droga fue parte de las acciones coordinadas entre la FGR y la Fiscalía General del Estado de Coahuila, como parte de los esfuerzos por combatir delitos en materia de salud y reducir la distribución de narcóticos en la región.

Con esta resolución, la FGR reafirma su compromiso con la sociedad para investigar, perseguir y sancionar delitos federales relacionados con el narcotráfico. Asimismo, la dependencia pone a disposición de la ciudadanía líneas de denuncia anónima disponibles las 24 horas del día durante todo el año: Torreón (871 749 0534), Saltillo (844 416 2063), Monclova (866 639 0241), Piedras Negras (878 724 4343) y Ciudad Acuña (877 772 3745).

La sentencia contra Claudia “N” se suma a los esfuerzos de las autoridades para desmantelar redes de distribución de drogas en Coahuila, con el objetivo de garantizar seguridad y reducir la circulación de estupefacientes en la región. La FGR mantiene abiertas las investigaciones para identificar posibles implicados y prevenir nuevos delitos en el estado.

Temas


Drogas
Seguridad
sentencias

Localizaciones


Piedras Negras

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington.

Planea Trump reactivar la Doctrina Monroe para consolidar a EU como líder en América
La operadora municipal afirmó cumplir con los parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

Aguas de Saltillo: organismos tendrán prioridad ante nueva Ley de Aguas
Hasta enero... la inflación

Hasta enero
true

UAdeC: Nuestra universidad siempre con penurias, pues ¿cómo la administran?
true

Tractores hacia adelante, patrullas para atrás. Oposición ciudadana avanza. Repliegan a represores
La FIFA anunció el premio semanas después de que el Comité Noruego del Nobel pasara por alto a Trump para su prestigioso Premio Nobel de la Paz en octubre.

Gianni Infantino le entrega a Donald Trump el Premio FIFA de la Paz
La planta Nochebuena es tóxica para gatos y perros.

La Nochebuena es tóxica para gatos y perros: Conoce AQUÍ los síntomas