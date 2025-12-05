Sentencian a cuatro años de prisión a mujer por posesión de cristal en Piedras Negras

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, logró que un juez de Distrito dictara sentencia de cuatro años de prisión contra Claudia “N”, por un delito en materia de salud.

La imputada fue detenida durante el cumplimiento de una orden de cateo en la colonia Bravo, en Piedras Negras, donde las autoridades aseguraron 300 gramos de la droga conocida como cristal y una báscula gramera. Tras la intervención, Claudia “N” fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien determinó llevarla a audiencia de control de detención ante la autoridad judicial correspondiente.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, la autoridad acreditó la culpabilidad de la imputada y dictó la sentencia de cuatro años de prisión, además de imponerle una sanción económica equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El operativo que derivó en la detención y aseguramiento de la droga fue parte de las acciones coordinadas entre la FGR y la Fiscalía General del Estado de Coahuila, como parte de los esfuerzos por combatir delitos en materia de salud y reducir la distribución de narcóticos en la región.

Con esta resolución, la FGR reafirma su compromiso con la sociedad para investigar, perseguir y sancionar delitos federales relacionados con el narcotráfico. Asimismo, la dependencia pone a disposición de la ciudadanía líneas de denuncia anónima disponibles las 24 horas del día durante todo el año: Torreón (871 749 0534), Saltillo (844 416 2063), Monclova (866 639 0241), Piedras Negras (878 724 4343) y Ciudad Acuña (877 772 3745).

La sentencia contra Claudia “N” se suma a los esfuerzos de las autoridades para desmantelar redes de distribución de drogas en Coahuila, con el objetivo de garantizar seguridad y reducir la circulación de estupefacientes en la región. La FGR mantiene abiertas las investigaciones para identificar posibles implicados y prevenir nuevos delitos en el estado.