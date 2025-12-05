Vinculan a proceso a hombre por posesión de metanfetamina en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    El imputado fue trasladado bajo custodia hacia la Fiscalía Federal para la integración de la carpeta de investigación. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Kevin ‘N’ fue detenido en posesión de 490 gramos 80 miligramos de droga, asegurados por las autoridades como parte de la carpeta de investigación

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, logró la vinculación a proceso de Kevin “N” por su presunta participación en un delito contra la salud.

Según la carpeta de investigación, la detención se efectuó en la colonia El Cura del municipio de Ramos Arizpe por elementos de la Policía Municipal. Durante la revisión, a Kevin “N” se le aseguraron 490 gramos con 80 miligramos de metanfetamina, así como un vehículo vinculado al delito.

Tras el aseguramiento, el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó ante la autoridad judicial la audiencia inicial con detenido, presentando los datos de prueba necesarios para sustentar la imputación. El juez de control determinó vincular a proceso al imputado, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La FGR destacó que esta acción forma parte de su compromiso constante con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos de carácter federal, especialmente los relacionados con drogas y sustancias prohibidas.

Para fortalecer la participación ciudadana, la Fiscalía Federal en Coahuila mantiene disponibles los números de denuncia anónima en distintas ciudades: Torreón 871 749 0534, Saltillo 844 416 2063, Monclova 866 639 0241, Piedras Negras 878 724 4343 y Ciudad Acuña 877 772 3745. Las líneas de contacto están habilitadas las 24 horas, los 365 días del año.

La vinculación a proceso de Kevin “N” representa un paso formal en el sistema judicial federal y refuerza los operativos dirigidos a inhibir la distribución y comercialización de drogas en la región. La investigación continuará durante el periodo estipulado, con el objetivo de reunir elementos adicionales que confirmen la responsabilidad del imputado y permitan avanzar hacia una sentencia definitiva.

Temas


Drogas
Seguridad
Vinculación A Proceso

Localizaciones


Ramos Arizpe

Organizaciones


FGR

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

