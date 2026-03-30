Sentencian a mujer por tráfico de armas largas en Piedras Negras

La resolución fue emitida por un juez de Distrito tras un procedimiento abreviado, en el que se acreditó la responsabilidad de Soledad “N” en el delito de introducción clandestina de armas de fuego. Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial impuso una sanción económica equivalente a 14 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una mujer fue sentenciada a cuatro años y cuatro meses de prisión luego de ser detenida cuando intentaba ingresar armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas a territorio nacional a través de la aduana en Piedras Negras .

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron cuando la mujer cruzó hacia el área de autodeclaración del puente internacional número dos, donde personal de la Guardia Nacional, en coordinación con elementos de la Agencia de Aduanas, realizaba labores de inspección.

Durante la revisión, la camioneta en la que viajaba fue sometida a un escaneo con tecnología de rayos X. Fue en ese momento cuando se detectaron irregularidades en la unidad, lo que derivó en una inspección más detallada.

Al interior del vehículo, las autoridades localizaron tres armas largas de distintos calibres, así como 100 cartuchos útiles y seis cargadores. Todo el material se encontraba oculto, lo que confirmó la intención de introducirlo de manera ilegal al país.

Tras el hallazgo, la mujer fue detenida en el lugar y tanto el armamento como el vehículo quedaron asegurados. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal, instancia que integró la investigación correspondiente.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público Federal presentó las pruebas necesarias para sustentar la acusación. Con base en los elementos expuestos, el juez determinó dictar sentencia mediante procedimiento abreviado, mecanismo que permite resolver casos cuando existen evidencias suficientes.

El caso evidenció los métodos utilizados para el tráfico ilegal de armas, así como los sistemas de revisión implementados en puntos fronterizos. La detección del armamento se logró mediante el uso de tecnología de inspección no intrusiva, lo que permitió ubicar los objetos sin necesidad de desmantelar inicialmente el vehículo.