Hasta 274 policías municipales renuncian a sus cargos en Coahuila

De acuerdo con los datos del Censo que el INEGI realiza cada dos años, al corte de 2024 las corporaciones municipales reportaron que al menos 274 elementos renunciaron a sus cargos a lo largo del año.

El Censo Nacional de Gobiernos Municipales reveló que, en el último registro sobre la integración de las fuerzas de seguridad pública municipal en Coahuila, las renuncias de policías municipales fueron la principal causa de bajas en las corporaciones.

Aunque el informe no vincula directamente las renuncias con las condiciones laborales, el propio censo muestra indicadores relacionados con la dignificación del servicio policial, entre ellos que una parte importante de los elementos debe adquirir por su cuenta parte de su uniforme.

De los 3 mil 183 elementos que se encontraban en funciones al cierre de 2024, solo el 54 por ciento recibió camisola por parte de la corporación; 57 por ciento pantalón; 48 por ciento gorra; 54 por ciento botas y 45 por ciento uniforme táctico.

Estos porcentajes corresponden a la indumentaria que con mayor frecuencia se entrega a los policías municipales; sin embargo, existen otros materiales de trabajo cuyos niveles de entrega son aún más bajos, pese a que deberían ser proporcionados por las corporaciones.

La tasa de renuncias registrada ante el INEGI no puede compararse con años anteriores, ya que este es el primer Censo de Gobiernos Municipales que incluye este indicador específico.

No obstante, el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal permite tener una referencia. Este documento señala que al cierre de 2023 se registraron 153 bajas por renuncia dentro de las corporaciones de seguridad estatales.