Sentencian a seis años de cárcel a pareja detenida con drogas y armas en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Sentencian a seis años de cárcel a pareja detenida con drogas y armas en Piedras Negras
    La sentencia fue dictada el 12 de agosto de 2026, casi tres años después de la detención de la pareja en Piedras Negras. ARCHIVO

La condena fue dictada casi tres años después de la detención de la pareja por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una pareja detenida en agosto de 2023 en la colonia Suterm de Piedras Negras recibió una sentencia de seis años de prisión por delitos federales relacionados con drogas y la posesión de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La sentencia fue dictada el pasado 12 de agosto de 2026, mediante un procedimiento abreviado promovido por la Fiscalía General de la República. Los acusados fueron procesados por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, cocaína y marihuana con fines de comercio.

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El expediente también contempló la posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por lo que el caso correspondió a la justicia federal.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron en agosto de 2023, cuando la pareja fue detenida en un domicilio de la colonia Suterm. Durante las diligencias fueron aseguradas sustancias ilícitas de diferentes tipos y un arma de fuego, elementos que posteriormente fueron incorporados a la investigación y al proceso penal.

De acuerdo con la resolución, cada uno de los sentenciados recibió una pena de seis años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 134 Unidades de Medida y Actualización.

La resolución del 12 de agosto representa el cierre de un proceso iniciado casi tres años atrás.

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La condena fue obtenida por la Fiscalía General de la República a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional, luego de que los elementos reunidos durante la investigación fueran presentados ante la autoridad judicial. El procedimiento abreviado permitió concluir el proceso con la sentencia impuesta a ambos acusados.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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