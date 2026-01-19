Será Eagle Pass sede de la reunión anual del Comité de Transporte Fronterizo

Piedras Negras
/ 19 enero 2026
    Será Eagle Pass sede de la reunión anual del Comité de Transporte Fronterizo
    El comité reúne a alcaldes, planificadores de transporte y líderes regionales. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Participarán funcionarios estatales y autoridades de ciudades fronterizas de Texas

EAGLE PASS TX.- La ciudad de Eagle Pass fue elegida como sede de la próxima reunión anual del Comité Asesor de Comercio Fronterizo (BTAC, por sus siglas en inglés).

El encuentro tendrá lugar en el Centro Cívico, en una fecha aún por confirmar, y reunirá a funcionarios estatales junto con autoridades de diversas ciudades fronterizas de Texas.

La secretaria de Estado de Texas, Jane Nelson, quien también preside el Departamento de Transporte de Texas dentro del BTAC, fue la encargada de designar a Eagle Pass como anfitriona del evento.

Creado en 2001, el Comité Asesor de Comercio Fronterizo funciona como un foro de colaboración que integra a alcaldes, planificadores de transporte, directores de puertos y puentes internacionales, representantes del sector comercial y líderes regionales de toda la frontera texana. Su misión es analizar y proponer soluciones a los principales retos del comercio y transporte transfronterizo.

El comité emite recomendaciones estratégicas dirigidas a la Comisión de Transporte de Texas y al gobernador del estado, enfocadas en prioridades de infraestructura, conectividad y desarrollo económico vinculados al comercio fronterizo.

