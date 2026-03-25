Sorprenden a mujer robando minisplits en bar abandonado en Piedras Negras

La detenida fue identificada como Marycruz “N”, quien fue sorprendida en posesión de al menos dos unidades de aire acondicionado tipo minisplit. De acuerdo con los informes preliminares, elementos de seguridad acudieron al sitio luego de recibir el aviso sobre movimientos sospechosos, localizando a la mujer dentro del inmueble con los aparatos, lo que motivó su aseguramiento inmediato.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una movilización policiaca en la zona de tolerancia de Piedras Negras derivó en la detención de una mujer señalada por el presunto robo de equipo en un centro nocturno fuera de operación. La intervención ocurrió tras un reporte ciudadano que alertó sobre actividad irregular en el interior del establecimiento conocido como “El Infierno”.

Tras la detención, la sospechosa fue puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal conforme avance la integración del caso. Autoridades de la Fiscalía en la región norte confirmaron que el aseguramiento se logró como resultado directo de la denuncia ciudadana, la cual permitió ubicar el punto exacto donde se llevaba a cabo la presunta sustracción.

Las investigaciones no se limitan a este hecho. De acuerdo con datos oficiales, existen múltiples denuncias relacionadas con robos similares en la misma zona. Entre los objetos reportados como sustraídos se encuentran muebles, equipos de climatización y diversos artículos que permanecían dentro de los negocios, a pesar de que estos dejaron de operar tiempo atrás.

El cierre progresivo de bares y centros nocturnos en ese sector generó que varios inmuebles quedaran prácticamente abandonados, aunque aún conservaban parte de su equipamiento. Esta situación habría facilitado la comisión de robos, los cuales ya son analizados por las autoridades para determinar si existe una conexión entre los distintos casos.

La Fiscalía confirmó que se mantienen abiertas diversas carpetas de investigación para esclarecer los hechos y dar con otros posibles responsables. Incluso, de manera extraoficial, han surgido señalamientos contra un exempresario vinculado anteriormente a la zona, cuya posible relación con estos robos también es objeto de indagatoria.

Por su parte, el propietario del inmueble afectado acudió a interponer la denuncia correspondiente, señalando que existe interés por reactivar la actividad en el sector. No obstante, advirtió que la falta de vigilancia representa un riesgo para quienes buscan invertir en la reapertura de estos espacios.

Las autoridades reiteraron que las indagatorias continúan en curso, con el objetivo de frenar los robos en la zona y proceder legalmente contra quienes resulten implicados. Mientras tanto, la vigilancia en el área permanece bajo revisión ante el incremento de reportes similares.

(Con información de medios locales)