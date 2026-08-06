Suman 257 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en la Región Norte de Coahuila

De ese total, cinco correspondieron a la Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras, cinco más a la Policía Municipal de Nava y tres a la Policía Municipal de Allende.

El titular de la Visitaduría, Manuel Isaac López Soto, informó que 13 de las denuncias presentadas durante el mes fueron dirigidas contra corporaciones municipales de seguridad pública.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) recibió 42 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos durante julio, con lo que el acumulado anual ascendió a 257 expedientes en la Región Norte de Coahuila .

En cuanto a las dependencias estatales, la Fiscalía General del Estado concentró el mayor número de señalamientos con 13 expedientes, de los cuales 8 fueron dirigidos contra agentes del Ministerio Público y 5 contra personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES ACUMULAN SEÑALAMIENTOS

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila registró ocho quejas relacionadas con distintas corporaciones que integran la dependencia, mientras que la Secretaría de Educación recibió un expediente durante el mismo periodo.

Respecto a instituciones del ámbito federal, se presentó una queja contra el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 18, además de un expediente contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), otro contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), uno más contra el Instituto Nacional de Migración (INM) y otro contra la Guardia Nacional.

López Soto explicó que las denuncias dirigidas a dependencias federales fueron remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia encargada de determinar su procedencia y dar seguimiento a los casos.

La Tercera Visitaduría de la CDHEC, con sede en Piedras Negras, brinda atención a los municipios como Ciudad Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza.