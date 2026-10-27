Suman 44 suicidios en la Región Norte Uno de Coahuila en 2026

El recuento incluye dos fallecimientos reportados durante el fin de semana: uno en la colonia Lázaro Cárdenas de Piedras Negras y otro en el municipio de Allende, donde las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Región Norte Uno de Coahuila acumula 44 carpetas de investigación por suicidio en lo que va de 2026, de acuerdo con el balance de la Fiscalía General del Estado. Piedras Negras concentra 32 de los casos registrados hasta el momento.

En Allende, Jesús Maximiliano ¨N¨, de 33 años, fue localizado sin vida en un árbol de la zona centro. En tanto, en Piedras Negras, Juan “N”, de 44 años, fue encontrado sin vida al interior de su domicilio.

El delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que cada caso se investiga mediante una carpeta para establecer las circunstancias del fallecimiento y confirmar la causa de muerte.

Como parte de los procedimientos, personal de Servicios Periciales realiza los estudios correspondientes, mientras que los agentes recaban testimonios de familiares y personas cercanas a las víctimas para integrar los expedientes.

El funcionario señaló que las investigaciones continúan conforme a los protocolos establecidos para esclarecer cada caso. La cifra de 44 corresponde al acumulado reportado por la autoridad para la Región Norte Uno, que comprende Piedras Negras y otros municipios de la zona.

(Con información de medios locales)