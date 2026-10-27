Suman 44 suicidios en la Región Norte Uno de Coahuila en 2026

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Piedras Negras
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    Suman 44 suicidios en la Región Norte Uno de Coahuila en 2026
    Personal de Servicios Periciales realiza los estudios correspondientes para establecer las causas de muerte e integrar las investigaciones. ARCHIVO

Los hechos recientes ocurrieron en la colonia Lázaro Cárdenas y en la zona centro de Allende; la autoridad ministerial integra las carpetas correspondientes para determinar las circunstancias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Región Norte Uno de Coahuila acumula 44 carpetas de investigación por suicidio en lo que va de 2026, de acuerdo con el balance de la Fiscalía General del Estado. Piedras Negras concentra 32 de los casos registrados hasta el momento.

El recuento incluye dos fallecimientos reportados durante el fin de semana: uno en la colonia Lázaro Cárdenas de Piedras Negras y otro en el municipio de Allende, donde las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes.

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En Allende, Jesús Maximiliano ¨N¨, de 33 años, fue localizado sin vida en un árbol de la zona centro. En tanto, en Piedras Negras, Juan “N”, de 44 años, fue encontrado sin vida al interior de su domicilio.

El delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que cada caso se investiga mediante una carpeta para establecer las circunstancias del fallecimiento y confirmar la causa de muerte.

Como parte de los procedimientos, personal de Servicios Periciales realiza los estudios correspondientes, mientras que los agentes recaban testimonios de familiares y personas cercanas a las víctimas para integrar los expedientes.

El funcionario señaló que las investigaciones continúan conforme a los protocolos establecidos para esclarecer cada caso. La cifra de 44 corresponde al acumulado reportado por la autoridad para la Región Norte Uno, que comprende Piedras Negras y otros municipios de la zona.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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