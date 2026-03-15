Supervisan módulos de Repatriación Digna en la frontera de Coahuila

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Piedras Negras
/ 15 marzo 2026
    Supervisan módulos de Repatriación Digna en la frontera de Coahuila
    Los recorridos se llevaron a cabo en Piedras Negras y Ciudad Acuña, ciudades fronterizas del estado CORTESÍA

El objetivo fue fortalecer la atención a mexicanos repatriados desde Estados Unidos

Directivos del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron una visita de supervisión a las oficinas del programa Repatriación Digna ubicadas en Piedras Negras y Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, con el objetivo de fortalecer la atención a las y los connacionales repatriados.

Durante el recorrido, Gilberto Higuera Bernal, director general de Coordinación de Oficinas de Representación del INM, y Omar Álvarez Arronte, director general de Protección al Migrante y Vinculación, revisaron los puntos de atención para verificar que los procesos de recepción se realicen con orden, seguridad y pleno respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas que retornan al país.

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Las autoridades evaluaron el funcionamiento de los módulos de atención y los mecanismos de apoyo destinados a brindar orientación y asistencia a quienes son repatriados desde Estados Unidos.

$!Durante el recorrido se revisaron los puntos de atención para verificar su funcionamiento.
Durante el recorrido se revisaron los puntos de atención para verificar su funcionamiento. CORTESÍA

Por su parte, Jacqueline Durán Galván, titular de la oficina del INM en Coahuila, destacó la coordinación que se mantiene con diversas instituciones para garantizar un recibimiento digno a las y los mexicanos repatriados.

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Señaló que el trabajo conjunto entre dependencias permite ofrecer atención integral, así como facilitar los procesos de traslado, información y acompañamiento para las personas que regresan al país.

Con estas acciones, el Instituto Nacional de Migración busca fortalecer los mecanismos de atención y protección para las y los connacionales que son repatriados a través de los puntos fronterizos de Coahuila.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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