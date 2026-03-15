Supervisan módulos de Repatriación Digna en la frontera de Coahuila
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El objetivo fue fortalecer la atención a mexicanos repatriados desde Estados Unidos
Directivos del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron una visita de supervisión a las oficinas del programa Repatriación Digna ubicadas en Piedras Negras y Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, con el objetivo de fortalecer la atención a las y los connacionales repatriados.
Durante el recorrido, Gilberto Higuera Bernal, director general de Coordinación de Oficinas de Representación del INM, y Omar Álvarez Arronte, director general de Protección al Migrante y Vinculación, revisaron los puntos de atención para verificar que los procesos de recepción se realicen con orden, seguridad y pleno respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas que retornan al país.
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Las autoridades evaluaron el funcionamiento de los módulos de atención y los mecanismos de apoyo destinados a brindar orientación y asistencia a quienes son repatriados desde Estados Unidos.
Por su parte, Jacqueline Durán Galván, titular de la oficina del INM en Coahuila, destacó la coordinación que se mantiene con diversas instituciones para garantizar un recibimiento digno a las y los mexicanos repatriados.
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Señaló que el trabajo conjunto entre dependencias permite ofrecer atención integral, así como facilitar los procesos de traslado, información y acompañamiento para las personas que regresan al país.
Con estas acciones, el Instituto Nacional de Migración busca fortalecer los mecanismos de atención y protección para las y los connacionales que son repatriados a través de los puntos fronterizos de Coahuila.