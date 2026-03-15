Supervisan módulos de Repatriación Digna en la frontera de Coahuila

Directivos del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron una visita de supervisión a las oficinas del programa Repatriación Digna ubicadas en Piedras Negras y Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, con el objetivo de fortalecer la atención a las y los connacionales repatriados.

Durante el recorrido, Gilberto Higuera Bernal, director general de Coordinación de Oficinas de Representación del INM, y Omar Álvarez Arronte, director general de Protección al Migrante y Vinculación, revisaron los puntos de atención para verificar que los procesos de recepción se realicen con orden, seguridad y pleno respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas que retornan al país.

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Las autoridades evaluaron el funcionamiento de los módulos de atención y los mecanismos de apoyo destinados a brindar orientación y asistencia a quienes son repatriados desde Estados Unidos.