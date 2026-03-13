CNDH acusa ‘atentado’ contra migrantes por política del ICE y pacta alianza con El Colef

CDMX.- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, calificó la política de persecución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) como “un acto de barbarie” y “un atentado contra los derechos humanos” de las personas migrantes.

En ese contexto, este viernes la CNDH y El Colegio de la Frontera Norte (Colef) firmaron un convenio de colaboración para desarrollar actividades a favor de la población migrante en ámbitos cultural, social y académico, además de acciones de investigación, capacitación e intercambio de información.

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Piedra afirmó que el convenio refleja “los tiempos políticos” actuales y sostuvo que la defensa de las personas migrantes es un imperativo en México y en el mundo, ante actores que, dijo, pretenden estigmatizar a las poblaciones en movilidad.

La titular de la CNDH señaló que los fenómenos migratorios y las dinámicas sociales en la frontera exigen instituciones cada vez más preparadas y abiertas al conocimiento, por lo que consideró imprescindible el trabajo académico de El Colef para acercar hallazgos a la toma de decisiones públicas.

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Indicó que el conocimiento debe circular y traducirse en mejores políticas, diagnósticos y condiciones de vida para las personas, y expresó su expectativa de que el documento sea el inicio de una colaboración enfocada en la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, Víctor Alejandro Espinoza Valle, presidente de El Colef, señaló que el convenio inicia una colaboración entre ambas instituciones y destacó que una de las tareas centrales del colegio es la investigación para generar insumos que apoyen el diseño de políticas públicas.

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Espinoza Valle subrayó que en El Colef existe un área especializada en migración que ha documentado decisiones tomadas en Estados Unidos con impacto directo en la frontera norte, así como vulneraciones a los derechos humanos de mexicanos en el exterior.

Añadió que la migración implica condiciones complejas para quienes la emprenden y que, históricamente, las personas en tránsito han enfrentado violaciones a sus derechos, por lo que consideró que el acuerdo permitirá aportar a la misión y objetivos de la CNDH.