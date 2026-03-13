Cae banda de traficantes de migrantes en Juárez; operaba con casas de seguridad desde 2024

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 13 marzo 2026
    Cae banda de traficantes de migrantes en Juárez; operaba con casas de seguridad desde 2024
    Cinco presuntos integrantes del grupo encabezado por Gonzalo “N”, identificado también como “Gori”, “Gorris” o “Weromx”, fueron detenidos. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Migrantes

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

La FGR indaga por delincuencia organizada y sostiene que el grupo usaba casas de seguridad antes del cruce hacia El Paso

CDMX.- Con colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con el Gabinete de Seguridad federal, desarticuló una banda dedicada al tráfico de personas migrantes provenientes de Guatemala con destino a ese país.

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que cinco presuntos integrantes del grupo, encabezado por Gonzalo “N”, identificado también como “Gori”, “Gorris” o “Weromx”, fueron detenidos durante cateos realizados por fuerzas federales en domicilios de Ciudad de Juárez, Chihuahua, su principal zona de operación, con alcances en la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Óscar Rentería fue el tercer titular de Seguridad en dejar la administración de Rubén Rocha

El funcionario explicó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una indagatoria por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de personas.

Señaló que, como continuación de las investigaciones, se obtuvieron de un juez federal órdenes de aprehensión en contra de cinco personas presuntamente relacionadas con una organización criminal dedicada a ese ilícito.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de Seguridad del Edomex detiene a presunto abusador sexual en Texcoco

De acuerdo con Lara López, las indagatorias identificaron que el grupo tenía su principal zona de operación en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que desde 2024 contaba con casas de seguridad para mantener albergados a migrantes mientras se concretaba su internamiento ilegal a Estados Unidos.

Con base en esa información, se solicitaron cateos que fueron autorizados por la autoridad competente y se ejecutaron en cinco domicilios de Ciudad Juárez, donde se cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra José Isaac “N”, José Ramón “N”, José “N”, Luis “N” y Gonzalo “N”, este último señalado como posible líder, por la probable comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

El vocero indicó que las cinco personas fueron presentadas ante un juez de control para que se defina su situación jurídica, y añadió que, según la investigación, los detenidos buscaban ingresar a los migrantes por el cruce de Ciudad de Juárez con El Paso, Texas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Migrantes

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Trump critica rechazo de Sheinbaum a la intervención de Estados Unidos al cártel

Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel
La aparición de Omar García Harfuch en un canal de televisión estadounidense volvió a colocar el foco internacional en la estrategia de seguridad de México.

Harfuch en televisión de EU... así fue la presentación del secretario tras la muerte de ’El Mencho’
La Presidenta aseguró que el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa obedece a un ajuste dentro de la estrategia, no a resultados negativos.

Sheinbaum niega crisis en Sinaloa: relevo del jefe de Seguridad fue ‘cambio importante’
Un total de 291 médicas y médicos residentes se integraron a los 23 programas de formación de especialidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) al inicio del nuevo ciclo académico.

Pemex forma a 291 médicos especialistas y gradúa a 283 residentes; destacan excelencia académica
La decisión supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas.

EU emite licencia para permitir a sus empresas explotar y comerciar crudo venezolano
Donald Trump celebra bombardeo en la isla de Kharg, Irán

Donald Trump celebra bombardeo masivo en territorio iraní
El presidente estadounidense, Donald Trump, quien hasta ahora ha acusado a Irán del ataque al colegio, dijo hace días a la prensa que ‘no sabe nada al respecto’.

Estados Unidos asegura que no ataca a civiles, en relación al bombardeo de escuela en Irán
El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, da una conferencia de prensa en Washington.

Pete Hegseth: Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo iraní, está “herido” y “desfigurado”