Cae banda de traficantes de migrantes en Juárez; operaba con casas de seguridad desde 2024

CDMX.- Con colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con el Gabinete de Seguridad federal, desarticuló una banda dedicada al tráfico de personas migrantes provenientes de Guatemala con destino a ese país.

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que cinco presuntos integrantes del grupo, encabezado por Gonzalo “N”, identificado también como “Gori”, “Gorris” o “Weromx”, fueron detenidos durante cateos realizados por fuerzas federales en domicilios de Ciudad de Juárez, Chihuahua, su principal zona de operación, con alcances en la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Óscar Rentería fue el tercer titular de Seguridad en dejar la administración de Rubén Rocha

El funcionario explicó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una indagatoria por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de personas.

Señaló que, como continuación de las investigaciones, se obtuvieron de un juez federal órdenes de aprehensión en contra de cinco personas presuntamente relacionadas con una organización criminal dedicada a ese ilícito.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de Seguridad del Edomex detiene a presunto abusador sexual en Texcoco

De acuerdo con Lara López, las indagatorias identificaron que el grupo tenía su principal zona de operación en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que desde 2024 contaba con casas de seguridad para mantener albergados a migrantes mientras se concretaba su internamiento ilegal a Estados Unidos.

Con base en esa información, se solicitaron cateos que fueron autorizados por la autoridad competente y se ejecutaron en cinco domicilios de Ciudad Juárez, donde se cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra José Isaac “N”, José Ramón “N”, José “N”, Luis “N” y Gonzalo “N”, este último señalado como posible líder, por la probable comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

El vocero indicó que las cinco personas fueron presentadas ante un juez de control para que se defina su situación jurídica, y añadió que, según la investigación, los detenidos buscaban ingresar a los migrantes por el cruce de Ciudad de Juárez con El Paso, Texas.