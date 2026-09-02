Taxista de Piedras Negras enfrenta cargo de exposición indecente en Eagle Pass

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    Taxista de Piedras Negras enfrenta cargo de exposición indecente en Eagle Pass
    Rodrigo Salazar, taxista de Piedras Negras, enfrenta un cargo de exposición indecente en Eagle Pass, Texas. CORTESÍA

Rodrigo Salazar, de 62 años, fue detenido luego de un reporte policial y recuperó su libertad tras el pago de una fianza de 5 mil dólares

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un taxista de Piedras Negras enfrenta un cargo de exposición indecente en Eagle Pass, Texas, luego de ser detenido el pasado 28 de agosto en el estacionamiento de un Walmart, acusación que niega y por la que asegura haber sido detenido injustamente.

Se trata de Rodrigo Salazar, de 62 años, quien relató que aquel día cruzó a Eagle Pass, Texas, para acompañar a su hermana, quien ingresó al establecimiento para comprar medicamentos. De acuerdo con su versión, permaneció dentro del taxi mientras esperaba y posteriormente fue abordado por elementos de la Policía.

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Salazar sostiene que no realizó ningún acto indebido y que los agentes le informaron que existían reportes relacionados con una presunta exposición indecente. Permaneció detenido desde aproximadamente las 9:00 de la mañana hasta la madrugada del sábado, cuando recuperó su libertad tras el pago de una fianza de 5 mil dólares.

También afirmó que su vehículo fue asegurado y que posteriormente tuvo que pagar alrededor de 600 dólares para recuperarlo.

Frente a la versión del taxista, un oficial de la Policía de Eagle Pass explicó que la corporación mantiene una postura imparcial y que el procedimiento se realizó a partir de los elementos obtenidos durante la investigación.

El agente señaló que fueron consideradas las versiones relacionadas con el caso y que se presentó suficiente evidencia ante un juez para permitir que el procedimiento continuara. Sin embargo, evitó proporcionar mayores detalles para no afectar la investigación ni generar inconsistencias mientras el expediente permanece abierto.

El oficial explicó que, por ahora, no existe una fecha definida para que Salazar comparezca nuevamente ante el juez. Añadió que se recaban los datos necesarios para garantizar que el acusado pueda ser notificado cuando corresponda.

De acuerdo con la autoridad, Salazar cuenta con los derechos correspondientes y el hecho de haber sido detenido y enfrentar un cargo no significa que haya sido declarado culpable.

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La determinación final corresponderá al juez, quien deberá analizar las evidencias y los testimonios antes de establecer si existe o no responsabilidad penal.

Mientras tanto, Rodrigo Salazar mantiene su versión de inocencia y el caso permanece bajo investigación judicial en Eagle Pass.

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Antonio Santos

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