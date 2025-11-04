Encabezan modernización del sistema de agua en Ciudad Frontera

FRONTERA, COAH.- Con el propósito de mejorar el suministro de agua potable y ofrecer un servicio más eficiente, el Ayuntamiento de Frontera inició los trabajos de reposición y ampliación de la red hidráulica en la colonia Elsa Hernández, donde se instalarán 52 tomas domiciliarias nuevas.

La obra contempla la sustitución total de tuberías antiguas por líneas de PVC de alta resistencia de 4 pulgadas, una acción que representa una inversión municipal importante y que busca resolver los problemas de baja presión y fugas que por años afectaron a decenas de familias.

Durante el arranque de los trabajos, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú subrayó que esta modernización responde directamente a una de las principales demandas ciudadanas.

“Estamos renovando tuberías que ya cumplieron su vida útil para que las familias tengan agua suficiente y de manera constante. Escuchamos las necesidades de la gente y las atendemos con hechos”, señaló.

Las labores incluyen excavación, retiro de la red dañada, instalación de nueva tubería y conexión de tomas domiciliarias, con lo que se espera mejorar significativamente la presión y la continuidad del servicio.

Vecinos de la colonia expresaron su agradecimiento por el inicio de la obra. “Ahora sí veremos una mejora real en nuestras casas; el cambio de tubería era urgente”, comentaron.