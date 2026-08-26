Tiendas del Bienestar llegan a Piedras Negras con productos de la canasta básica más baratos

La primera sucursal comenzó operaciones este martes en la colonia Periodistas, donde el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González encabezó una Conferencia Matutina especial. El programa arrancó con un techo financiero de 300 mil pesos, aunque este monto podría incrementarse de acuerdo con la demanda.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gobierno municipal de Piedras Negras puso en marcha el programa Tiendas del Bienestar, con el que busca ofrecer productos básicos a las familias a precios hasta 10 por ciento menores que en comercios convencionales.

En las tiendas se podrán adquirir productos como huevo, chorizo, tomate, chile, cebolla, arroz y frijol. De acuerdo con el alcalde, los artículos serán de calidad y provendrán inicialmente de proveedores locales.

El programa contempla la apertura de seis tiendas en distintos sectores de Piedras Negras. Después de la primera sucursal, se prevé instalar otras en las colonias Lázaro Cárdenas, Central y Cumbres, además del ejido Piedras Negras y el fraccionamiento Año 2000.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y una solicitud. También se realizará un estudio socioeconómico y se entregará una tarjeta personalizada con fotografía y folio.

El programa está abierto a la ciudadanía y, según las autoridades municipales, no tiene fines políticos. Como requisito, los beneficiarios no deberán recibir otro apoyo alimentario de algún nivel de gobierno.

El alcalde adelantó que el catálogo podría ampliarse el próximo año con productos como útiles escolares, con el objetivo de generar mayores ahorros para las familias.