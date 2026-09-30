Toma posesión Carlos Enrique Valdez al frente de la Policía de Nava, Coahuila

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    Toma posesión Carlos Enrique Valdez al frente de la Policía de Nava, Coahuila
    Carlos Enríquez Valdez asumió la Dirección de la Policía Municipal de Nava con 14 años de experiencia en la PAR y prioridades en proximidad social y prevención. CORTESÍA

El Alcalde Iván Ochoa Rodríguez realizó la designación para fortalecer la seguridad y la confianza de las familias de ese municipio

NAVA, COAH.- La cercanía con la ciudadanía y la prevención de adicciones entre jóvenes figuran entre las prioridades atribuidas a Carlos Enrique Valdez Espinoza, cuyo nombramiento como director de Seguridad Pública y titular del Mando Coordinado de Nava, Coahuila, fue dado a conocer por la corporación.

La información señala que el alcalde Iván Ochoa Rodríguez realizó la designación y presenta a Valdez Espinoza como un elemento con 14 años de experiencia en la Policía Estatal, procedente de la Policía de Acción y Reacción (PAR). Estos datos no pudieron corroborarse de manera independiente en las fuentes públicas consultadas.

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El mando se presentó ante los agentes y planteó que la proximidad social debe orientar el trabajo de la corporación, con atención directa a las necesidades de los habitantes.

También anunció la intención de desarrollar pláticas y talleres para jóvenes del municipio, enfocados en prevenir adicciones y conductas de riesgo. La información disponible no precisa cuándo comenzarían estas actividades, en qué lugares se realizarían ni cuántas personas se pretende atender.

El anuncio se conoce después de otros movimientos documentados en la estructura policial. El 22 de septiembre de 2026, Ochoa Rodríguez presentó a Pablo Moreno Salazar como comandante interino y al teniente de Caballería retirado Gilberto Fonseca Ramón como subdirector de Seguridad Pública.

En aquella presentación, el Alcalde pidió profesionalismo, trato respetuoso y apego a la legalidad. Asimismo, instruyó mantener en uso las cámaras de solapa durante las intervenciones, como medida para brindar certeza a ciudadanos y agentes.

Con su llegada, se busca dar continuidad al trabajo de seguridad en Nava y fortalecer la coordinación entre los elementos municipales y las distintas corporaciones que participan en las tareas de prevención en la región.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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