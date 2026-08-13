Firman acuerdo para impulsar estudios básicos en Guerrero, Coahuila

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    Firman acuerdo para impulsar estudios básicos en Guerrero, Coahuila
    Mario Cedillo Infante y Jaime Bueno Zertuche formalizaron el convenio de colaboración educativa. CORTESÍA

Autoridades municipales y representantes del IEEA suman esfuerzos para combatir el rezago educativo en el Pueblo Mágico

GUERRERO, COAH.- Con el objetivo de reducir el rezago educativo y acercar alternativas para quienes no han podido concluir su formación básica, el Ayuntamiento de Guerrero formalizó un convenio de alfabetización con el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA).

El acuerdo fue firmado por el alcalde Mario Cedillo Infante y el director general del IEEA, Jaime Bueno Zertuche, en una acción que busca facilitar a habitantes del municipio el acceso a programas de alfabetización, primaria y secundaria.

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Durante el encuentro se destacó que la coordinación entre el municipio y el instituto permitirá acercar herramientas educativas a personas que se encuentran en situación de rezago, con la finalidad de ampliar sus oportunidades personales y laborales.

El IEEA Coahuila atiende a personas de 15 años o más que no han iniciado o concluido sus estudios de educación básica y ofrece servicios de alfabetización, primaria y secundaria, cuyos documentos cuentan con validez oficial.

En la firma participaron el regidor comisionado en Educación, Jesús González Hernández; integrantes del Cabildo y funcionarios de la administración municipal, además de Brenda Martínez Reyes, coordinadora regional del IEEA, y Carolina de Hoyos Villanueva, coordinadora de zona.

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Cedillo Infante destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer las acciones educativas y señaló que el convenio representa una oportunidad para que más habitantes puedan avanzar en su preparación académica.

El acuerdo se suma a las estrategias que se desarrollan en Coahuila para combatir el rezago educativo y ampliar el acceso a la educación básica entre jóvenes y adultos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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