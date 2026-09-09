Transportistas denuncian adeudos millonarios; exigen pagos a Maverick Express de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Transportistas denuncian adeudos millonarios; exigen pagos a Maverick Express de Piedras Negras
    Los transportistas advirtieron que recurrirán a vías legales y administrativas para reclamar los pagos que aseguran les deben. ARCHIVO

Transportistas de Piedras Negras aseguran que Maverick Express mantiene adeudos por servicios de carga y exigen una solución ante pagos pendientes desde hace meses

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Transportistas locales se manifestaron en el exterior de la empresa Maverick Express, en Piedras Negras, para exigir el pago de servicios de carga que, aseguran, permanecen pendientes desde hace meses y que, en conjunto, alcanzarían montos millonarios.

Uno de los afectados señaló que la compañía, cuyos propietarios identificó como Jorge Sierra y Rodolfo Sierra, mantiene un adeudo de 143 mil pesos por concepto de fletes realizados. Otros transportistas reportaron deudas de aproximadamente 160 mil y 80 mil pesos, respectivamente.

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El afectado explicó que en su caso lleva cerca de dos meses sin recibir el pago correspondiente, situación que, dijo, le ha impedido continuar con sus actividades al no contar con recursos suficientes para cubrir gastos operativos y mantener su unidad en circulación.

Los transportistas señalaron que han buscado en distintas ocasiones a los directivos de la empresa para negociar una solución. Incluso, indicaron que estuvieron dispuestos a aceptar equipo como parte del pago; sin embargo, afirmaron que no han recibido una respuesta concreta ni fechas para la liquidación de los adeudos.

Otro de los manifestantes aseguró que su deuda está próxima a cumplir un año, motivo por el que decidió acudir a las instalaciones de Maverick Express acompañado de otros transportistas para exigir una solución.

DENUNCIAN ADEUDOS A TRANSPORTISTAS

Los inconformes sostuvieron que el problema no sería exclusivo de sus casos y aseguraron que otras empresas mexicanas dedicadas al transporte también podrían tener pagos pendientes por servicios prestados a la compañía.

Durante la protesta, los transportistas calificaron como irregular la situación y expresaron su preocupación por la posibilidad de que más proveedores enfrenten adeudos similares. Los señalamientos corresponden a testimonios de los afectados y deberán ser acreditados ante las instancias correspondientes.

Los manifestantes exigieron a los responsables de Maverick Express establecer un mecanismo formal para cubrir los pagos pendientes y advirtieron que, de no obtener una respuesta, continuarán con las acciones legales y administrativas necesarias para reclamar los recursos que aseguran les adeudan.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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