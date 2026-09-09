Aduana de Piedras Negras suspende cruce de camiones de carga vacíos de EU hacia México

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    Aduana de Piedras Negras suspende cruce de camiones de carga vacíos de EU hacia México
    Transportistas deberán ajustar sus rutas e itinerarios ante la suspensión anunciada por la ANAM. ARCHIVO

La medida comienza este 9 de septiembre y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, por lo que autoridades pidieron ajustar rutas e itinerarios

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.— El cruce fronterizo de vehículos de carga vacíos procedentes de Estados Unidos hacia México quedó temporalmente suspendido en la Aduana de Piedras Negras, como parte de una disposición anunciada por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La Administración de la Aduana de Piedras Negras informó, mediante el comunicado oficial 004/2026, que la restricción entrará en vigor este miércoles 9 de septiembre y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, por lo que no se estableció una fecha para la reanudación de este tipo de operaciones.

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La disposición afecta específicamente a las unidades de transporte de carga que ingresan al territorio mexicano sin mercancía desde Estados Unidos, por lo que los operadores y empresas que utilizan este punto fronterizo deberán considerar la suspensión dentro de sus planes logísticos.

Ante esta situación, la autoridad aduanera exhortó a los usuarios del cruce internacional, así como a las cámaras del transporte, organizaciones del sector, agremiados, socios y clientes comerciales, a tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contratiempos en sus operaciones.

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El cierre temporal entró en vigor este 9 de septiembre y permanecerá hasta nuevo aviso. GOBIERNO DE MÉXICO

Entre las principales recomendaciones se encuentra la revisión y planeación anticipada de rutas e itinerarios, con el propósito de reducir posibles afectaciones derivadas de la suspensión temporal y mantener la continuidad de las actividades relacionadas con el comercio exterior.

La ANAM no precisó en el comunicado las causas que motivaron la suspensión ni estableció un plazo determinado para restablecer el paso de los vehículos de carga vacíos, por lo que el sector transportista deberá mantenerse atento a nuevos avisos oficiales.

La medida se da en uno de los principales puntos de intercambio comercial de la frontera norte de Coahuila, por lo que su duración y posibles modificaciones serán relevantes para transportistas y empresas que dependen de las operaciones aduaneras entre Piedras Negras y Estados Unidos.

Por ahora, la instrucción permanece vigente desde este 9 de septiembre y continuará de manera indefinida hasta que la autoridad aduanera emita una nueva disposición.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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