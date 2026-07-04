Tunden en redes a alcalde de Piedras Negras tras difundirse imágenes en partido del Mundial

Las críticas surgieron luego de que trascendieran en distintas páginas de redes sociales fotografías y videos en los que aparece el edil en las inmediaciones del Hard Rock Stadium, sede del encuentro entre Argentina y Cabo Verde. Horas después, el propio alcalde publicó en su cuenta de Instagram una fotografía desde el recinto.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La presencia del alcalde de Piedras Negras , Jacobo Rodríguez, en Miami, Florida, durante actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026, generó una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios cuestionaron su viaje mientras en el municipio continúan las labores de atención a familias afectadas por las recientes inundaciones.

Junto a la imagen escribió: ”Saludos desde Miami. Cumplí mi sueño de ver jugar a Messi. #FIFA #WorldCup”. La publicación también fue retomada por usuarios que participaron en la conversación generada en distintas plataformas.

Entre los videos difundidos también figura uno grabado por un creador de contenido inglés. En la grabación aparece Rodríguez conviviendo con aficionados previo al encuentro entre México e Inglaterra. El joven le dice: ”You’re gonna lose to England, 2-1, Harry Kane”. Después de estrecharse la mano, el alcalde le compra una cerveza y el aficionado responde: ”The Mexicans just bought me a beer”, mientras agradece el gesto.

El viaje también recordó declaraciones hechas por el propio presidente municipal durante una rueda de prensa realizada el pasado 29 de junio. En esa ocasión fue cuestionado sobre si aprovecharía una agenda de trabajo en la Ciudad de México para asistir al partido entre México y Ecuador.

Ante la pregunta respondió: ”No, no voy a ir al juego, bueno fuera”. Cuando se le insistió sobre la posibilidad de acudir, añadió: ”Claro que me gustaría, obviamente. No tengo invitación y no tengo boletos; ahí será para la otra”.

Durante esa misma conferencia, Rodríguez informó que buscaría sostener una reunión con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto. ”Vamos a reunirnos con el secretario de Gobierno de la CDMX”, comentó.

Tras la difusión de las imágenes desde Miami, usuarios en redes sociales cuestionaron la oportunidad del viaje debido a que el municipio mantiene acciones de atención derivadas de las lluvias registradas en semanas recientes. En algunas publicaciones también se plantearon señalamientos sobre un posible uso de recursos públicos.

Hasta el cierre de esta edición, el Ayuntamiento de Piedras Negras no había informado si el viaje fue realizado con recursos propios o si formó parte de una agenda oficial. El alcalde tampoco había emitido un posicionamiento respecto a las críticas surgidas tras la difusión de las imágenes.