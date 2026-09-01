Universidad Politécnica de Piedras Negras recibirá a 200 nuevos alumnos en el inicio del cuatrimestre

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    Universidad Politécnica de Piedras Negras recibirá a 200 nuevos alumnos en el inicio del cuatrimestre
    La Universidad Politécnica de Piedras Negras inició este martes un nuevo cuatrimestre con aproximadamente 200 alumnos de nuevo ingreso. ARCHIVO

Los alumnos de nuevo ingreso recibirán formación intensiva en inglés de septiembre a diciembre antes de iniciar sus carreras en enero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Politécnica de Piedras Negras (UPPN) arrancó este martes 1 de septiembre un nuevo cuatrimestre con la incorporación de aproximadamente 200 alumnos de nuevo ingreso, con lo que alcanzará una matrícula total de entre 640 y 650 estudiantes en sus distintos programas académicos.

Raúl Vela Erhard, rector de la institución, informó que el campus se encuentra listo para recibir a la comunidad estudiantil y destacó el entusiasmo con el que inicia este periodo. Asimismo, detalló que los alumnos de los últimos cuatrimestres que cursan sus estadías profesionales desarrollarán esta etapa fuera de las instalaciones universitarias, por lo que su presencia presencial será menor.

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Como parte del modelo de acogida, los estudiantes de nuevo ingreso cursarán una formación intensiva en inglés de septiembre a diciembre, y será a partir de enero de 2027 cuando comiencen formalmente con las materias de sus respectivas carreras.

El rector subrayó que la UPPN se ha consolidado como un referente de educación superior en la Región Norte, destacando además la calidad de instituciones hermanas como el Tecnológico Nacional de México y la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Con este ingreso, la universidad reafirma su compromiso de preparar a jóvenes competitivos para integrarse de manera exitosa al sector productivo regional.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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