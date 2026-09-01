Universidad Politécnica de Piedras Negras recibirá a 200 nuevos alumnos en el inicio del cuatrimestre

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Politécnica de Piedras Negras (UPPN) arrancó este martes 1 de septiembre un nuevo cuatrimestre con la incorporación de aproximadamente 200 alumnos de nuevo ingreso, con lo que alcanzará una matrícula total de entre 640 y 650 estudiantes en sus distintos programas académicos.

Raúl Vela Erhard, rector de la institución, informó que el campus se encuentra listo para recibir a la comunidad estudiantil y destacó el entusiasmo con el que inicia este periodo. Asimismo, detalló que los alumnos de los últimos cuatrimestres que cursan sus estadías profesionales desarrollarán esta etapa fuera de las instalaciones universitarias, por lo que su presencia presencial será menor.