UPN amplía opciones de formación docente y abre Psicología Educativa

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a través de su rectora, Jessica Velázquez Castellanos, anunció la ampliación de sus programas académicos con nuevas alternativas de preparación profesional para docentes y profesionistas, incluyendo posgrados y licenciaturas diseñadas para fortalecer el desempeño laboral en el sector educativo.

Velázquez Castellanos informó que esta semana continúa abierta la convocatoria para cursar la Maestría en Educación Básica y la Maestría en Educación Media Superior, ambas enfocadas en el desarrollo de competencias aplicables directamente en las aulas. Subrayó que estos programas permiten a los maestros seguir capacitándose sin interrumpir su actividad laboral, al estar alineados con las necesidades actuales del sistema educativo.

La rectora destacó, además, que la institución mantiene inscripciones abiertas para la Licenciatura en Psicología Educativa, en la que se habilitó un nuevo turno con el propósito de facilitar el acceso a quienes trabajan en otros horarios y buscan continuar con su formación profesional.

Agregó que aún quedan espacios disponibles, por lo que invitó a los interesados a acudir esta semana a las instalaciones de la universidad o comunicarse para conocer requisitos y horarios.

En el ámbito de colaboración institucional, Velázquez Castellanos resaltó los convenios que la UPN mantiene con otras universidades, entre ellos el recientemente firmado con la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), orientado a fortalecer la preparación docente en temas de inclusión educativa.

Finalmente, recordó que la UPN ofrece atención de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, para brindar información sobre programas académicos, procesos de inscripción y convenios, reiterando la invitación a maestras y profesionistas que deseen continuar con su desarrollo profesional.