UPN amplía opciones de formación docente y abre Psicología Educativa

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    UPN amplía opciones de formación docente y abre Psicología Educativa
    Jessica Velázquez Castellanos, rectora de la UPN, informó sobre las nuevas opciones académicas. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La UPN mantiene abiertas las inscripciones para dos maestrías y la Licenciatura en Psicología Educativa, además de ampliar sus opciones de formación profesional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a través de su rectora, Jessica Velázquez Castellanos, anunció la ampliación de sus programas académicos con nuevas alternativas de preparación profesional para docentes y profesionistas, incluyendo posgrados y licenciaturas diseñadas para fortalecer el desempeño laboral en el sector educativo.

Velázquez Castellanos informó que esta semana continúa abierta la convocatoria para cursar la Maestría en Educación Básica y la Maestría en Educación Media Superior, ambas enfocadas en el desarrollo de competencias aplicables directamente en las aulas. Subrayó que estos programas permiten a los maestros seguir capacitándose sin interrumpir su actividad laboral, al estar alineados con las necesidades actuales del sistema educativo.

La rectora destacó, además, que la institución mantiene inscripciones abiertas para la Licenciatura en Psicología Educativa, en la que se habilitó un nuevo turno con el propósito de facilitar el acceso a quienes trabajan en otros horarios y buscan continuar con su formación profesional.

Agregó que aún quedan espacios disponibles, por lo que invitó a los interesados a acudir esta semana a las instalaciones de la universidad o comunicarse para conocer requisitos y horarios.

En el ámbito de colaboración institucional, Velázquez Castellanos resaltó los convenios que la UPN mantiene con otras universidades, entre ellos el recientemente firmado con la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), orientado a fortalecer la preparación docente en temas de inclusión educativa.

Finalmente, recordó que la UPN ofrece atención de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, para brindar información sobre programas académicos, procesos de inscripción y convenios, reiterando la invitación a maestras y profesionistas que deseen continuar con su desarrollo profesional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo mundo MAGA

El nuevo mundo MAGA
true

¿De qué me perdí...? (II)

true

POLITICÓN: ¿Morena Coahuila le da la espalda a Andy tras perder su visa?
Dirigentes, autoridades locales y representantes del sector productivo celebraron el 90 aniversario de Coparmex Coahuila Sureste.

Coahuila se cuece aparte en seguridad; debe aplicarse en infraestructura y conectividad: Coparmex Nacional
Coahuila busca incorporarse a la industria de semiconductores con proyectos de empaque y testeo, inversiones millonarias y capacitación de personal especializado.

‘Acelera’ industria de chips en Coahuila
La convocatoria contempla categorías para estudiantes, ExaTecs, personal activo, personas con discapacidad y público general.

Tecnológico de Saltillo celebrará 75 años con carrera recreativa 5K el 18 de octubre
En recorridos por tierra, los policías fronterizos buscan también señales de drones del crimen.

Aseguran elementos de la Patrulla Fronteriza de EU que protegen los derechos humanos de los migrantes
Guardias de seguridad observan la salida de vehículos de la Universidad Ateneo de Zamboanga tras un tiroteo el martes 18 de agosto de 2026, en Zamboanga, en el sur de Filipinas.

Un estudiante mata a un compañero y se quita la vida en un ataque escolar transmitido en vivo en Filipinas