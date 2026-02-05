Urge Ayuntamiento de Piedras Negras coordinar acciones ante pérdida de empleos

Piedras Negras
/ 5 febrero 2026
    Urge Ayuntamiento de Piedras Negras coordinar acciones ante pérdida de empleos
    José Antonio Galván, derecha, puso en la mesa el promover las inversiones reduciendo trabas administrativas, como una de la varias propuestas para enfrentar el desempleo. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

José Galván señaló la complicada situación que se vive por los paros técnicos y despidos en la región y llamó a tomar medidas urgentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante la pérdida de empleos y los paros parciales registrados en la ciudad, el regidor del Ayuntamiento de Piedras Negras, José Antonio Alba Galván, destacó la urgencia de que el gobierno municipal implemente acciones concretas para atender esta problemática que afecta a miles de familias de la región.

El regidor consideró indispensable convocar a una reunión integral del gabinete municipal, con la participación de todas las dependencias de la administración, a fin de analizar cómo cada área puede contribuir con medidas que ayuden a mitigar los efectos del desempleo en la frontera.

Si bien el problema llegó de fuera, el regidor ve importante armar una estrategia coordinada.
Si bien el problema llegó de fuera, el regidor ve importante armar una estrategia coordinada. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

De Alba reconoció que la situación no fue generada por la administración municipal ni por el Gobierno del Estado; sin embargo, subrayó que el impacto en la economía local es evidente y requiere actuar con responsabilidad y coordinación.

Asimismo, explicó que estos encuentros permitirían abrir espacios de diálogo con las cámaras empresariales, para que junto con el alcalde y la administración municipal, se generen propuestas que fortalezcan al sector productivo y contribuyan a enfrentar el escenario económico adverso.

El regidor señaló que actualmente se estima que alrededor de 9 mil personas se encuentran afectadas por paros técnicos y desempleo, cifra que calificó como significativa y que obliga al Ayuntamiento a tomar medidas inmediatas.

Entre sus propuestas, adelantó que presentará al Cabildo la creación de una ventanilla única que facilite la apertura de nuevos negocios, además de la aplicación de descuentos y apoyos administrativos que incentiven la actividad comercial.

Para concluir, planteó que los inspectores municipales actúen con mayor sensibilidad ante la situación económica, privilegiando el diálogo y los convenios de pago en temas como uso de suelo y otros derechos municipales, evitando clausuras inmediatas que puedan agravar la crisis del comercio local y la economía de Piedras Negras.

