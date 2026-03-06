UTNC reconoce a sus atletas y fortalece el deporte universitario en Nava

NAVA, COAH.– La Universidad Tecnológica de Nava Coahuila (UTNC) realizó un acto de reconocimiento y apoyo a los estudiantes que representan a la institución en diversas disciplinas deportivas. Durante la ceremonia, la rectora subrayó la importancia de la presencia de la comunidad universitaria como testigo de estas actividades, que forman parte esencial de la vida institucional. “Ustedes dan una difusión muy importante con el deporte”, expresó al dirigirse a los jóvenes.

Los deportistas de la UTNC no solo destacan en sus respectivas disciplinas, sino que también mantienen un compromiso con su rendimiento académico y su bienestar personal. “Además de obtener buenas calificaciones, cuidan su salud y siempre buscan representar dignamente a la universidad”, señaló Chapa García. La institución manifestó su orgullo por el plantel deportivo, al considerar el fomento del deporte como un pilar fundamental de su estructura educativa.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: reconoce la UAdeC a Saira Michel Ibarra por trabajo en prevención del delito y atención a mujeres

La universidad impulsa una amplia gama de actividades, desde danza hasta boxeo, disciplina que se incorporó hace un año bajo la dirección de Chibuya, ex campeón nacional. Destaca el creciente interés de las mujeres por el boxeo, además de su participación en básquetbol y softbol. En esta jornada se entregaron alrededor de 150 uniformes, que los estudiantes portarán con el compromiso de honrar el nombre de su casa de estudios.

La UTNC cuenta con un historial exitoso en competencias nacionales, con primeros lugares en distintas disciplinas. Actualmente se espera la invitación de la federación para participar en los próximos Juegos Nacionales, aunque la situación de violencia en algunas carreteras ha retrasado el proceso, ya que la prioridad es garantizar la seguridad de los universitarios.

En Coahuila, donde no se presentan estas problemáticas, la universidad organiza actividades locales y regionales, como torneos internos y un futbolito en sus instalaciones, con el objetivo de que los jóvenes sigan demostrando su talento y proyectando una imagen positiva de la institución tanto en lo académico como en lo deportivo.

Ante la pregunta sobre si estas actividades representan una buena inversión, la rectora fue contundente: “Por supuesto que es de las mejores que nosotros tenemos”. Explicó que el deporte beneficia a los jóvenes en todos los aspectos de su vida, al enseñarles disciplina, motivarlos a cuidar su salud y permitirles sentirse representantes de toda la comunidad estudiantil.

La universidad reconoce que muchos jóvenes abandonan la práctica deportiva al ingresar a la educación superior debido a la carga académica, por lo que se esfuerza en ofrecer espacios y horarios flexibles. Con instalaciones como un domo que protege a los deportistas del calor y el frío, la UTNC reafirma su compromiso de cubrir las necesidades de sus estudiantes y mantener al deporte como una disciplina prioritaria y ejemplo para la juventud de Coahuila.