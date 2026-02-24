Vacunación casa por casa busca superar 95% de cobertura en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 24 febrero 2026
    Vacunación casa por casa busca superar 95% de cobertura en Piedras Negras
    Desde el 12 de febrero se han aplicado alrededor de 7 mil dosis, priorizando a niñas y niños de 6 meses a 10 años. Josué Rodríguez

Autoridades de salud intensifican la campaña de vacunación contra el sarampión en Piedras Negras, con brigadas casa por casa y módulos fijos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el propósito de reforzar la protección contra el sarampión y completar esquemas pendientes, autoridades de salud intensificaron la campaña de vacunación en diversas colonias de Piedras Negras. La estrategia incluye recorridos casa por casa, visitas a escuelas y módulos instalados en puntos estratégicos de la ciudad, informó Priscila Hernández López, coordinadora de la Jurisdicción Sanitaria Uno.

Las brigadas estarán desplegadas durante la semana en distintos sectores:

Lunes: colonia Buenavista Norte, calle Jalisco 2040.

Martes: colonia Acoros 2, calle Arándano 21-28.

Miércoles: Vista Hermosa, calle General Cepeda, entre Torreón y San Marcos.

Jueves: colonia Juárez, calle Independencia 3101.

Viernes: colonia Hidalgo, calle Aguascalientes 602.

De acuerdo con las autoridades, desde el 12 de febrero se han aplicado alrededor de 7 mil dosis, con la meta de elevar la cobertura por encima del 95 %, especialmente en lo referente al sarampión.

Para facilitar el acceso, los centros de salud Mundo Nuevo y Villa de Fuente ofrecen horario extendido hasta las 19:00 horas. También los centros de Nava y Villa Unión mantienen servicio vespertino, pensado en quienes trabajan durante el día.

El grupo objetivo principal son niñas y niños de 6 meses a 10 años; sin embargo, la vacuna también se aplica a personas de hasta 49 años. Hernández López destacó la buena respuesta de la población: “Los padres aprovechan para proteger a sus hijos y, al mismo tiempo, vacunarse ellos mismos, fortaleciendo así la inmunidad comunitaria”.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

