Vuelca vehículo oficial y deja cuatro trabajadoras de Salud lesionadas en Piedras Negras; una está grave

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Piedras Negras
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    Vuelca vehículo oficial y deja cuatro trabajadoras de Salud lesionadas en Piedras Negras; una está grave
    El automóvil Dodge Attitude en el que viajaban las empleadas salió del camino y volcó a la altura del kilómetro 70. REDES SOCIALES

Las empleadas se dirigían a Hidalgo para participar en actividades de vacunación cuando el Dodge Attitude salió del camino y terminó volcado a la altura del kilómetro 70

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cuatro trabajadoras de la Secretaría de Salud resultaron lesionadas luego de que el vehículo oficial en el que viajaban volcara sobre la carretera Ribereña, mientras se dirigían al municipio de Hidalgo para participar en actividades de vacunación.

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, a la altura del kilómetro 70, cuando el automóvil Dodge Attitude en el que se trasladaban salió del camino y terminó volcado, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

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Las afectadas, identificadas como Angélica de Jesús ¨N¨, Renee Leticia ¨N¨, Elizabeth ¨N¨ y Daniela ¨N¨, forman parte del Departamento de Salud Pública y están adscritas al Programa del Adulto Mayor de la Jurisdicción Sanitaria número uno, con sede en Piedras Negras.

Tras el percance, las cuatro trabajadoras fueron auxiliadas y trasladadas para recibir atención médica. De acuerdo con los reportes preliminares, una de ellas presentó lesiones de mayor gravedad, por lo que requirió atención especializada.

La trabajadora identificada como Renee Leticia habría sufrido una fractura de cráneo severa, además de otras complicaciones que mantienen su estado de salud como muy grave. También trascendió que otra de las lesionadas presentó una perforación pulmonar y requirió atención en la Clínica México.

Inicialmente, las afectadas fueron trasladadas al Hospital General Salvador Chavarría; sin embargo, la falta de un tomógrafo en ese centro médico habría motivado el traslado de una de ellas a otra unidad hospitalaria para continuar con su atención.

Al lugar del accidente acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

El percance también abrió cuestionamientos sobre las condiciones en las que se realizó el traslado de las trabajadoras, debido a señalamientos de que viajaban en una unidad oficial sin un chofer asignado ni recursos específicos para el recorrido. Hasta el momento, se espera que las autoridades correspondientes informen sobre las circunstancias del accidente y la evolución médica de las lesionadas.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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