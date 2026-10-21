Intoxica humo a cinco trabajadores durante labores de soldadura en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Intoxica humo a cinco trabajadores durante labores de soldadura en Piedras Negras
    Los trabajadores fueron ingresados a la Clínica 79 del IMSS para continuar con su valoración tras la presunta intoxicación. REDES SOCIALES

Los empleados realizaban trabajos cerca de un cuarto que comenzó a incendiarse, lo que generó una nube de humo en el área

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cinco trabajadores de la construcción terminaron en el hospital tras sufrir una presunta intoxicación por monóxido de carbono mientras realizaban labores de soldadura en un inmueble ubicado en la zona centro de Piedras Negras.

El incidente ocurrió cuando los empleados trabajaban cerca de un cuarto que comenzó a incendiarse. El fuego generó una cantidad considerable de humo que se extendió hacia el área donde se encontraban, por lo que comenzaron a presentar malestares tras inhalarlo.

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Ante la situación, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para atender a los afectados. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a los cinco trabajadores, quienes requerían valoración médica por la exposición al humo.

Después de recibir la atención inicial, los empleados fueron trasladados a la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedaron bajo observación para determinar su evolución y el tratamiento necesario.

Hasta el momento, no se han precisado las condiciones de salud de los trabajadores ni las circunstancias exactas que provocaron el incendio durante las labores. Se espera que las autoridades correspondientes revisen lo ocurrido y determinen las causas de la emergencia.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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