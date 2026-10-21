Intoxica humo a cinco trabajadores durante labores de soldadura en Piedras Negras

El incidente ocurrió cuando los empleados trabajaban cerca de un cuarto que comenzó a incendiarse. El fuego generó una cantidad considerable de humo que se extendió hacia el área donde se encontraban, por lo que comenzaron a presentar malestares tras inhalarlo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cinco trabajadores de la construcción terminaron en el hospital tras sufrir una presunta intoxicación por monóxido de carbono mientras realizaban labores de soldadura en un inmueble ubicado en la zona centro de Piedras Negras.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para atender a los afectados. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a los cinco trabajadores, quienes requerían valoración médica por la exposición al humo.

Después de recibir la atención inicial, los empleados fueron trasladados a la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedaron bajo observación para determinar su evolución y el tratamiento necesario.

Hasta el momento, no se han precisado las condiciones de salud de los trabajadores ni las circunstancias exactas que provocaron el incendio durante las labores. Se espera que las autoridades correspondientes revisen lo ocurrido y determinen las causas de la emergencia.

(Con información de medios locales)