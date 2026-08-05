Difusión de síntomas fortalece detección oportuna de tuberculosis en la Región Norte

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Piedras Negras
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    Difusión de síntomas fortalece detección oportuna de tuberculosis en la Región Norte
    La Jurisdicción Sanitaria Número Uno señaló que la difusión de los síntomas ha favorecido la detección oportuna de casos de tuberculosis. ARCHIVO

En lo que va de 2026, Coahuila acumula 125 casos confirmados; autoridades reiteran el llamado a evitar la automedicación y acudir al médico ante tos persistente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Coordinación del Programa de Micobacteriosis de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno destacó que la difusión realizada por los medios de comunicación ha permitido que más personas con síntomas compatibles con tuberculosis acudan de manera oportuna a recibir atención médica.

La coordinadora del programa, Saruyi Cazares Escareño, explicó que la principal señal de alerta es la tos persistente por más de dos semanas. Exhortó a la población a evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano para una valoración.

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La funcionaria detalló que el protocolo de diagnóstico contempla la toma de tres muestras de esputo y una radiografía de tórax para confirmar o descartar la enfermedad.

En caso de resultar positiva, indicó que el tratamiento inicia de inmediato para reducir complicaciones y cortar la cadena de transmisión. Si se descarta tuberculosis, se realiza una espirometría para identificar otras enfermedades respiratorias.

De acuerdo con la especialista, en lo que va de 2026 México acumula 4 mil 678 casos confirmados de tuberculosis respiratoria, con mayor incidencia en Baja California, Veracruz y Nuevo León. En Coahuila se han detectado 125 casos, concentrados principalmente en Torreón, Saltillo, Acuña y Piedras Negras.

Finalmente, Cazares Escareño reiteró el llamado a acudir a consulta médica ante una tos prolongada, al señalar que un diagnóstico temprano mejora el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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