PISA refleja rezago que dejó la pandemia, señala la diputada coahuilense Magaly Hernández

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    PISA refleja rezago que dejó la pandemia, señala la diputada coahuilense Magaly Hernández
    La diputada señaló que estudiantes evaluados por PISA enfrentaron parte de su formación básica durante la pandemia de COVID-19. IA

La legisladora descartó que los resultados puedan atribuirse al modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana o a la labor de los docentes

Los resultados de la prueba PISA también reflejan el rezago educativo que dejó la pandemia de COVID-19 en estudiantes que fueron evaluados después de haber interrumpido o modificado su formación presencial, consideró la diputada Magaly Hernández.

La coordinadora de la Comisión de Educación del Congreso de Coahuila señaló que, si bien PISA permite medir el desempeño de los estudiantes bajo estándares internacionales, sus resultados deben analizarse considerando las condiciones en las que se desarrolló su formación.

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“Hay alumnos que quedaron rezagados por lo del COVID y son alumnos de pospandemia que también fueron evaluados. Recordemos que ellos también tienen un rezago educativo y no es precisamente por responsabilidad del docente, sino por la misma pandemia que se vivió”, expuso.

Cabe recordar que la prueba PISA evalúa a estudiantes de 15 años, por lo que quienes fueron evaluados en 2025 tenían alrededor de diez años al inicio de la pandemia y cursaban aproximadamente el cuarto grado de primaria. Esto significa que atravesaron buena parte de su formación básica durante la emergencia sanitaria y pudieron concluir la primaria apenas unos meses después de que se levantaran las restricciones.

Para la legisladora, el resultado no debe llevar directamente a responsabilizar a los maestros ni a atribuir las dificultades de aprendizaje a los contenidos de la Nueva Escuela Mexicana. Consideró que el principal reto está en identificar qué conocimientos necesitan reforzarse y establecer prioridades.

“Fíjate que yo pienso que en cuestión de contenidos no es lo que nos falta. Lo que nos hace falta es, en este caso, priorizar”, dijo.

La diputada señaló que las evaluaciones diagnósticas que se aplican al inicio del ciclo escolar permiten conocer el nivel de los estudiantes y determinar desde dónde debe comenzar el trabajo docente.

Magaly Hernández defendió el modelo educativo al considerar que los resultados de PISA no miden directamente un programa nacional, sino competencias bajo estándares internacionales.

La legisladora también pidió considerar las diferencias entre los contextos educativos del país, particularmente entre estudiantes de zonas rurales y urbanas, al momento de interpretar los resultados.

A esto sumó las condiciones de infraestructura y laborales de las escuelas, factores que, señaló, también forman parte del entorno en el que los docentes desarrollan su trabajo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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