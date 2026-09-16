PISA refleja rezago que dejó la pandemia, señala la diputada coahuilense Magaly Hernández

La coordinadora de la Comisión de Educación del Congreso de Coahuila señaló que, si bien PISA permite medir el desempeño de los estudiantes bajo estándares internacionales, sus resultados deben analizarse considerando las condiciones en las que se desarrolló su formación.

Los resultados de la prueba PISA también reflejan el rezago educativo que dejó la pandemia de COVID-19 en estudiantes que fueron evaluados después de haber interrumpido o modificado su formación presencial, consideró la diputada Magaly Hernández.

“Hay alumnos que quedaron rezagados por lo del COVID y son alumnos de pospandemia que también fueron evaluados. Recordemos que ellos también tienen un rezago educativo y no es precisamente por responsabilidad del docente, sino por la misma pandemia que se vivió”, expuso.

Cabe recordar que la prueba PISA evalúa a estudiantes de 15 años, por lo que quienes fueron evaluados en 2025 tenían alrededor de diez años al inicio de la pandemia y cursaban aproximadamente el cuarto grado de primaria. Esto significa que atravesaron buena parte de su formación básica durante la emergencia sanitaria y pudieron concluir la primaria apenas unos meses después de que se levantaran las restricciones.

Para la legisladora, el resultado no debe llevar directamente a responsabilizar a los maestros ni a atribuir las dificultades de aprendizaje a los contenidos de la Nueva Escuela Mexicana. Consideró que el principal reto está en identificar qué conocimientos necesitan reforzarse y establecer prioridades.

“Fíjate que yo pienso que en cuestión de contenidos no es lo que nos falta. Lo que nos hace falta es, en este caso, priorizar”, dijo.

La diputada señaló que las evaluaciones diagnósticas que se aplican al inicio del ciclo escolar permiten conocer el nivel de los estudiantes y determinar desde dónde debe comenzar el trabajo docente.

Magaly Hernández defendió el modelo educativo al considerar que los resultados de PISA no miden directamente un programa nacional, sino competencias bajo estándares internacionales.

La legisladora también pidió considerar las diferencias entre los contextos educativos del país, particularmente entre estudiantes de zonas rurales y urbanas, al momento de interpretar los resultados.

A esto sumó las condiciones de infraestructura y laborales de las escuelas, factores que, señaló, también forman parte del entorno en el que los docentes desarrollan su trabajo.