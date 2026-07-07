Es Jalisco segundo lugar en ciberacoso en México

GUADALAJARA, JAL.- Solo con una décima por debajo de Durango, Jalisco ocupa el segundo lugar en ciberacoso en México, pues lo han sufrido 24.4 de los usuarios de internet mayores de 12 años en el Estado, reveló el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las mujeres son las más afectadas, pues 26.7 de ellas dijeron haberlo experimentado, mientras que hubo 22.1 del porcentaje de hombres.

Según la encuesta, los acosadores contactaron a las víctimas por whatsapp en su mayoría, luego facebook, llamadas, menssenger e instagram, a veces con identidades falsas, mensajes ofensivos, insinuaciones y propuestas sexuales; así como llamadas ofensivas, criticando apariencia o clase social, amenazaron con publicar información personal o suplantación de identidad. Y en general, la mayoría de los agresores eran personas desconocidas. ¿QUIÉNES ACOSAN? Pero, de los acosadores que sí eran conocidos por sus víctimas, la mayoría lo eran al menos de vista; el resto eran amigos, compañeros de trabajo, ex novio, familiar y pareja actual en ese orden de incidencia. A nivel nacional, la población de entre 12 y 17 años que vivió ciberacoso, el 63.2 por ciento dijo que las agresiones provenían de personas de su misma edad.

Así mismo, se detectó que los usuarios que fueron blanco de ataques pasan aproximadamente 5.6 horas en internet. REPERCUSIONES Las personas sufrieron enojo, desconfianza, miedo, estrés, inseguridad y frustración en su mayoría. Pero otros tuvieron daño a su imagen laboral o escolar, así como pérdida de dinero y de trabajo.

Jalisco no tuvo una diferencia significativa entre el periodo que va de julio de 2023 a agosto de 2024 cuando el ciberacoso fue de 23 por ciento, en comparación con esta nueva muestra de agosto de 2024 a octubre de 2025 cuando el ciberacoso fue de 22.4 por ciento.

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