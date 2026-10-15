Plantean subsidio federal para incorporar al IMSS a trabajadores de bajos ingresos

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    Plantean subsidio federal para incorporar al IMSS a trabajadores de bajos ingresos
    La propuesta busca reducir las barreras económicas para acceder a la seguridad social, afirmó el legislador. SANDRA GÓMEZ

La iniciativa del Senador contempla una aportación federal del 75% de las cuotas para quienes perciban ingresos inferiores al salario mínimo

TORREÓN, COAH.- Los trabajadores independientes y comerciantes cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo podrían acceder a la seguridad social mediante un fondo especial financiado por el Gobierno federal, de prosperar una iniciativa presentada por el senador Gabriel Elizondo Pérez, cuyo objetivo es reducir las barreras económicas para incorporarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La propuesta plantea un esquema de subsidios para las personas que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus cuotas de afiliación. En el caso de quienes perciban ingresos inferiores al salario mínimo, la Federación aportaría el 75 por ciento de las cuotas.

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Para los trabajadores cuyos ingresos no superen la mitad de ese monto, la iniciativa contempla que el Gobierno federal cubra temporalmente la totalidad de las aportaciones durante un periodo de hasta un año, con el propósito de facilitar su incorporación al sistema de seguridad social.

El legislador explicó que la propuesta surgió durante sus recorridos por distintas regiones de Coahuila, a partir del planteamiento de un comerciante de La Laguna, quien le manifestó las dificultades para pagar las cuotas del IMSS debido a sus ingresos limitados.

Indicó que este caso refleja la situación de numerosas personas dedicadas al comercio y otras actividades independientes que, pese a contar con una fuente de ingresos, carecen de capacidad económica para mantener su afiliación al instituto.

El esquema busca garantizar el acceso a servicios médicos mientras los beneficiarios mejoran sus condiciones económicas, de manera que posteriormente puedan asumir el pago de sus cuotas y conservar su incorporación a la seguridad social.

Elizondo Pérez vinculó esta iniciativa con otra propuesta impulsada en el ámbito estatal: una tarjeta de salud popular que permitiría ofrecer consultas, estudios clínicos, medicamentos y cirugías gratuitas a personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años que no cuenten con cobertura del IMSS o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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Precisó que el comerciante cuyo caso motivó la iniciativa recibe actualmente atención médica en hospitales estatales. No obstante, consideró necesario establecer mecanismos adicionales para ampliar las alternativas de atención y protección social de las personas que enfrentan condiciones económicas similares.

Finalmente, el senador informó que, desde el pasado 12 de septiembre, ha presentado 28 iniciativas y puntos de acuerdo, los cuales, aseguró, responden a las necesidades y solicitudes recabadas durante sus visitas a distintos municipios de Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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