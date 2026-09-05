Plazas de Parajes de los Pinos en Ramos Arizpe, recuperan vida comunitaria

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    Plazas de Parajes de los Pinos en Ramos Arizpe, recuperan vida comunitaria
    Familias de Parajes de los Pinos aprovechan las plazas rehabilitadas para convivir durante las tardes. CORTESÍA

Las mejoras en 13 espacios públicos buscan fortalecer la convivencia vecinal y ofrecer áreas dignas para el esparcimiento familiar

RAMOS ARIZPE, COAH..- Las tardes en las plazas de Parajes de los Pinos se han convertido en un punto de encuentro para las familias de este sector de Ramos Arizpe. Niñas y niños aprovechan los juegos, mientras madres y padres los acompañan y vecinos salen a caminar, descansar o simplemente convivir.

Como parte de la estrategia Con obra tras obra Ramos se transforma, la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino intervino de manera simultánea 13 plazas públicas de la colonia, con el objetivo de mejorar sus condiciones y recuperar estos sitios como espacios de uso cotidiano.

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Los trabajos incluyeron labores de limpieza y pintura, rehabilitación del alumbrado, sustitución de luminarias, instalación de juegos infantiles y bancas, además de acciones en áreas verdes y andadores.

ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA CONVIVENCIA

El Alcalde señaló que mantener en buenas condiciones las áreas comunes tiene un impacto que va más allá de mejorar la imagen urbana, pues también contribuye a que las familias salgan de sus hogares, convivan y fortalezcan los vínculos entre vecinos.

“Una plaza llena de niños y de familias nos dice mucho de una colonia. Significa que la gente sale, convive y siente que ese espacio le pertenece. Queremos lugares que tengan vida, porque cuando los vecinos hacen suyo un espacio público también ayudan a cuidarlo y a mantener tranquila su comunidad”, expresó.

$!Niñas y niños utilizan los juegos infantiles, mientras sus familias disfrutan de los espacios renovados.
Niñas y niños utilizan los juegos infantiles, mientras sus familias disfrutan de los espacios renovados. CORTESÍA

Para las familias que frecuentan las plazas, disponer de sitios cercanos, seguros y en condiciones adecuadas representa una alternativa para compartir tiempo con sus hijos.

“Venimos por las tardes porque los niños quieren jugar y nosotros podemos estar aquí acompañándolos. Se siente bonito ver la plaza con familias, con niños corriendo y vecinos que ya conocemos; al final también es una forma de convivir entre todos”, comentó Laura Hernández, vecina del sector.

Gutiérrez Merino destacó que el propósito de estas acciones no se limita a la rehabilitación física, sino a lograr que los espacios formen parte de la dinámica diaria de las colonias.

“Podemos poner pintura, iluminación, juegos o bancas, pero una plaza realmente funciona cuando la gente la utiliza. Eso es lo que queremos: espacios donde nuestros niños puedan crecer jugando, donde los vecinos se conozcan y donde las familias puedan disfrutar con tranquilidad de su colonia”, finalizó el Presidente Municipal.

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