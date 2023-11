‘Poco probable, pero posible’, que aumente intensidad de sismos en Saltillo: experto

El científico Víctor Espíndola, de la UNAM, explicó que no hay indicios de que ocurra un sismo de mayor magnitud a los que ya se han presentado en Saltillo, aunque no existe la información de los miles de años necesaria para descartar por completo la posibilidad

Tras los recientes movimientos sísmicos registrados en Saltillo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) no descartó que se puedan hacer más intensos, aunque aclaró que es poco probable.

El científico Víctor Hugo Espíndola, jefe de Análisis e Interpretación de Datos Sísmicos del SSN, explicó que si bien los movimientos telúricos en Saltillo han sido una constante durante los años, no es posible descartar que se intensifiquen.

No obstante, también señaló que la información obtenida a lo largo del tiempo permite conocer que es poco probable que aumenten los grados de los temblores.

“Es poco probable, pero sí es posible. Eso realmente no lo sabe uno, no lo puede predecir y no lo puede uno negar tampoco.

“No hay un patrón preciso que nos diga una fecha en la que puede temblar. Lo que sí se puede asegurar es que en ciertas regiones donde ha ocurrido un sismo fuerte, después de algunas décadas dependiendo de la zona, puede volver a ocurrir o va a volver a ocurrir uno en esa región”, declaró.

Explicó que para saber exactamente si se van a repetir sismos fuertes, se necesita un catálogo de cientos de miles de años para observar de manera detallada el comportamiento de las placas, situación que es imposible, pues se comenzaron a registrar hace cerca de 200 años.

Cabe recordar que al menos 11 sismos se han registrado por parte del SSN de la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que va del 2023, solo en la región Sureste de Coahuila.

El último fue registrado el pasado 1 de noviembre con epicentro en García, Nuevo León, con magnitud de 3.9 grados y con sensación en colonias al norte de la capital coahuilense como Virreyes, Oceanía o Australia.

Asimismo pudo percibirse en los municipios de Monterrey, Santa Catarina y Ramos Arizpe.

“En Saltillo también se han registrado sismos intermedios pero que obviamente que son ciudades más grandes, el impacto es mayor. Si ocurriera en una región en donde son poblaciones más pequeñas, el impacto es menor. Eso se debe al fallamiento existente en la Sierra Madre Oriental”, añadió.

Espíndola Castro detalló que el movimiento de la Placa de Cocos sobre la que está asentado México tiene movimiento que si bien afecta principalmente a la costa del Pacífico, tiene repercusiones en zonas más alejadas como lo son los estados de la frontera norte.

NO AUMENTARON LOS SISMOS EN SALTILLO, SOLO SE DETECTAN CON MÁS FACILIDAD

El científico descartó que en Saltillo haya aumentado la cantidad de sismos, sino que ahora es posible detectarlos con mayor facilidad.

“En general no es que sea una actividad nueva o que se estén dando nuevas fallas geológicas. En términos generales el número de eventos es más o menos constante”, dijo.

Asimismo, destacó la información que obtiene el SSN de manera más detallada gracias a la instalación de estaciones sismológicas en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el municipio de Linares.

“Es bueno tener estaciones porque así se puede detectar cuál es o el origen de esa sismicidad, aunque sea pequeñita. Sí hay que tener cuidado con ciertas regiones en donde antes no detectábamos fallas activas y con estos instrumentos ya se pueden detectar”, puntualizó el doctor en Ciencias.

SISMICIDAD INDUCIDA, POCO PELIGRO

Espíndola Castro detalló que hay actividad humana como presas, minas o perforaciones de las placas tecnónicas que sí pueden alterar el movimiento de las mismas a la cual se le llama “sismicidad inducida”.

Explicó que por ejemplo las presas se colocan en regiones de fallamiento, por lo que los cuerpos grandes de agua provoca que se descompensen un poco los esfuerzos existentes en la corteza.

A su vez indicó que estos movimientos causados por la actividad del ser humano no suelen causar registros mayores a 3.5 o 3.9 grados.

CLIMA NO AFECTA SISMOS NI HAY TEMPORADA

El profesor de la UNAM agregó que al analizar los datos históricos en los estados de México se puede detectar una actividad sísmica relativamente continua, por lo que se descarta que haya una relación con cuestiones meteorológicas.

“Nada tiene que ver con cuestiones ni climatológicas ni cuestiones solares ni por alineación de los planetas. Si hubiera sería con la luna, pues sí tiene un efecto sobre la corteza terrestre. Sin embargo, no notamos que en la noche o en el día ocurran más sismos, que la corteza ya está ‘acostumbrada’”, explicó el científico.

En ese sentido también descartó que el movimiento de otros planetas a kilómetros de distancia tenga influencia significativa en el movimiento de la corteza terrestre.

Agregó que incluso sería positivo en términos de predicción que hubiese una relación entre el movimiento de los planetas con el de la corteza de la Tierra.

“Eso ya está muy visto, ya se ha estudiado y se ha concluido que no son efectos importantes”, puntualizó.