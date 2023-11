Al menos 11 sismos se han registrado cerca del sureste de Coahuila en 2023; último cimbró casas en Saltillo

El Servicio Sismológico Nacional, en su catálogo de sismos, ha registrado al menos once movimientos telúricos en el año en la zona cercana a la capital de Coahuila y a Monterrey, Nuevo León.

El último registro cercano a Saltillo fue el de la madrugada de este 1 de noviembre, cuando el Servicio arrojó la alerta sobre la actividad que fue registrada por los habitantes de diversas colonias.

“Lo sentí, se movió mi cama”, opinó Adriana Gallegos en la noticia que dio a conocer VANGUARDIA.

“A mí me pasó igual. Me desperté pensando que era un sueño, pero ahora que veo la noticia me doy cuenta de lo que pasó”, expresó, por otro lado, Mari Torres.

“Mis cámaras de seguridad registraron un ligero movimiento”, agregó, por otro lado, Guty Bueno.

Entre las zonas que se registró el sismo, se encuentran las que están hacia el norte de Saltillo, como Oceanía, Australia y Virreyes, así como en la Zona Centro de Saltillo y en diversas zonas de Ramos Arizpe.

Este sismo, que en realidad tuvo epicentro en García, Nuevo León, tuvo una magnitud de 3.9 grados; sin embargo, en toda la zona cercana a Saltillo, tomando en cuenta la propia capital y otros municipios cercanos como Ramos Arizpe y Santa Catarina en Nuevo León, este tipo de eventos con esa magnitud ya se han registrado en ocasiones pasadas.

Según el Servicio Sismológico Nacional, entre enero y noviembre de este año, Saltillo ha registrado cuatro eventos de este tipo, y el último fue el pasado 27 de septiembre al sureste con una magnitud de 3.8 grados, al igual que otros tres, entre los que se destaca uno en Ramos Arizpe. El más fuerte de la capital coahuilense, de 3.9 grados, se registró el 19 de junio.

De manera alternada, Santa Catarina y García, Nuevo León, han registrado seis sismos, siendo este último y otro el 26 de mayo de este año los que registraron la más alta magnitud.

Recientemente, la Universidad Autónoma de Nuevo León divulgó una nueva investigación en la que refirió la detección de cuatro nuevas zonas sísmicas en la entidad.

“Estamos viendo que existen al menos cuatro agrupaciones de actividad sísmica en el estado para este período de monitoreo con estas estaciones. Esto, a final de cuentas, nos confirma que los registros históricos a través de periódicos y otro tipo de documentaciones son correctos y podemos confiar en que se tiene evidencia de sismos prácticamente desde principios de 1800”, explicó el doctor Juan Carlos Montalvo Arrieta, sismólogo de la UANL.

Puntualmente, estas zonas son el Sureste de Coahuila en los límites de Zacatecas y Monterrey, de Torreón hacia el norte de Cuatro Ciénegas; en Múzquiz, y en la frontera de Piedras Negras.

Esta información se ha observado en los registros del SSN, pues en este año, los registros indican que además de los registros de Saltillo y Ramos Arizpe, la otra zona donde más ha temblado en Coahuila es en el municipio de Múzquiz y su región de Palaú, donde se han reportado en total seis movimientos telúricos en el año.

Solo esta zona registró en todo el 2022 un total de 20 sismos, mientras que Saltillo y Ramos, en ese período, registraron un total de 11.