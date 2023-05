Poder Judicial de Coahuila explica los derechos internacionales de los niños en página de internet

Torreón, Coahuila.– Por la dinámica social que se está presentado, el Poder Judicial de Coahuila abrió en su página de internet un apartado donde a través de actividades lúdicas explica los derechos internacionales de los niños, informó Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal de Justicia.

Los niños pueden entrar a la página del Poder Judicial, jugar y conocer sus derechos y obligaciones, porque no solamente hay divorcios, sino hay también separaciones en las parejas que no han formalizado un matrimonio y en ese aspecto los niños salen perjudicados por no recibir alimentos.

TE PUEDE INTERESAR: Invalida Suprema Corte, en su totalidad, ‘decretazo’ de AMLO

En Coahuila sólo uno de cuatro niños recibe alimentos correctamente de sus padres, entonces, el Poder Judicial tiene una política específica con relación al tema, viene con más de un año trabajando este tipo de derechos.

Asimismo, nunca como ahora hay abusos en términos sexuales hacia los menores y eso es lo que se tiene que detener, es el principal reto que observa el Poder Judicial y es preocupante.

Actualmente el Poder Judicial de Coahuila atiende más de 700 asuntos que tienen que ver con niños que han sufrido abusos y la cifra ha venido en aumento desde el encierro provocado por la pandemia de Covid-19.

Lo que se está haciendo para erradicar este fenómeno es con una impartición fuerte de la justicia y castigar severamente a los infractores.

VEDA ELECTORAL

Por otra parte Mery Ayup dijo que en estricto respeto al proceso electoral, el Poder Judicial del Estado de Coahuila, prácticamente sin ninguna manifestación al respecto, continúa con la impartición de justicia con el funcionamiento de todos y cada uno de los centros de justicia en la entidad, afirmó.

En esta veda electoral, el Poder Judicial tiene los mismos candados que cualquier otra instancia de gobierno; sin embargo, su trabajo no tiene nada que ver con actividades o eventos, se respeta la ley en todos sus términos, atiende los mandamientos electorales y se mantiene trabajando constantemente, apuntó.