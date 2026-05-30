“Pokemón” roba camión de personal y desata persecución hasta Arteaga; queda detenido

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Coahuila
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    “Pokemón” roba camión de personal y desata persecución hasta Arteaga; queda detenido
    El presunto responsable fue asegurado por policías municipales tras descender de la unidad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor de la unidad afectada alertó al 911; el sospechoso fue detenido tras chocar durante su intento de fuga

Un hombre identificado como Federic Heiman, alias “El Pokemón”, fue detenido por policías municipales de Arteaga luego de presuntamente robar un camión de personal y protagonizar una persecución que se extendió desde Saltillo hasta ese municipio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, donde la unidad se encontraba estacionada mientras el operador se preparaba para iniciar su recorrido.

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De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso aprovechó que la puerta del camión permanecía abierta y que el encargado se encontraba distraído para apoderarse de la unidad.

Al percatarse del robo, el operador solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911, lo que movilizó a corporaciones policiacas de Saltillo y Arteaga.

$!Durante su intento de fuga, el conductor impactó otro vehículo al tratar de evitar un cerco policiaco.
Durante su intento de fuga, el conductor impactó otro vehículo al tratar de evitar un cerco policiaco. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La persecución se desarrolló sobre el bulevar Fundadores, donde patrullas intentaron cerrarle el paso al autobús de transporte de personal perteneciente a la empresa DM Control.

Según las autoridades, durante la huida el conductor puso en riesgo a otros automovilistas y posteriormente impactó un automóvil Chevrolet Aveo color rojo al intentar evadir un cerco policiaco.

$!Durante su intento de fuga, el conductor impactó otro vehículo al tratar de evitar un cerco policiaco.
Durante su intento de fuga, el conductor impactó otro vehículo al tratar de evitar un cerco policiaco. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Finalmente, elementos municipales lograron interceptar el camión en territorio de Arteaga. El sospechoso descendió de la unidad con la intención de escapar, pero fue asegurado por los oficiales.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se realizan las investigaciones para definir su situación legal.

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